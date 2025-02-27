Трамп заявив, що не відмовився від планів введення мит з 4 березня на товари з Мексики, Канади й Китаю

Президент США Дональд Трамп у четвер підтвердив, що має намір із 4 березня запровадити мита в розмірі 25% на товари з Мексики та Канади.

"Заплановані на 4 березня мита будуть справді введені в дію", - написав Трамп у соцмережі Truth Social, говорячи про Мексику і Канаду.

Крім того, як зазначив американський лідер, з цієї самої дати щодо товарів з Китаю будуть введені "додаткові мита 10%".

Трамп, мотивуючи це рішення, наголосив, що "наркотики, як і раніше, надходять у нашу країну з Мексики й Канади в дуже великій і неприпустимій кількості". "Велика частка цих наркотиків (...) виробляється і поставляється Китаєм", - написав президент США.

На початку лютого Трамп підписав указ про мита в 25% на товари, які імпортують з Мексики й Канади, і в 10% - з Китаю.

Пізніше президент США оголосив про рішення відтермінувати на місяць запровадження мит і дати можливість керівництву країн вжити заходів щодо врегулювання ситуації.