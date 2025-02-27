Події

13:19 27.02.2025

СБУ заочно повідомила про підозру гендиректору російської авіабудівної корпорації - постачальнику бойових літаків

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Служба безпеки України зібрала доказову базу на генерального директора російської Об’єднаної авіабудівної корпорації Юрія Слюсаря, який постачає бойові літаки для армії РФ, і заочно повідомила йому про підозру.

В Телеграм-каналі СБУ повідомляє, що з початку повномасштабного вторгнення цей посадовець переформатував роботу авіаційної галузі РФ під потреби військово-промислового комплексу.

"Зокрема, він посилив виробництво і модернізацію бойових літаків для бомбардування України і з 24 лютого 2022 року забезпечив виробництво понад 100 літальних апаратів", - зазначається в повідомленні.

В українській спецслужбі уточнюють, що насамперед йдеться про бомбардувальники Ту-22М3 і винищувачі МіГ-31, які атакують цивільну інфраструктуру України крилатими і балістичними ракетами, зокрема "Кинджалами".

Також, за інформацією СБУ, під керівництвом Слюсаря окупанти отримують на озброєння винищувачі Су-24М, Су-25, Су-35, Су-57 та військово-транспортні борти типу Іл-76МД-90А.

"Посадовець координує свої дії з вищим військово-політичним керівництвом рф і виконує їхнє оборонне замовлення", - зазначається в повідомленні.

На підставі задокументованих фактів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Слюсарю про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (пособництво у веденні агресивної війни за попередньою змовою групою осіб).

Теги: #директор #сбу #підозра #рф

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