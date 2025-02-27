Події

13:08 27.02.2025

У західних та центральних областях України очікується дощ із мокрим снігом

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У західних та центральних областях України очікується дощ із мокрим снігом

В п'ятницю, 28 лютого, в України без опадів, лише вдень у західних, в Житомирській та Вінницькій областях дощ, місцями зі снігом, температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3-8° тепла, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 2-7° морозу; вдень 1-6° тепла, у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях вночі 9-14° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла. На північному сході та сході країни на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер в Україні південний, південно-східний, 5-10 м/с.

В Києві 28 лютого без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 3-5° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, найвища температура у столиці в цей день за всі роки спостережень була 14,1° в 1998р., найнижча вночі -20,3° в 1928р.

В суботу, 1 березня, в Україні к східних областях без опадів. Температура вночі 6-11°, на Луганщині до 16° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

У західних областях вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без опадів. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла.

На решті території невеликий мокрий сніг, вдень подекуди з дощем, лише на південному сході без опадів. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

На дорогах північних, центральних, східних областей та в Карпатах подекуди ожеледиця.

Вітер південний, південно-західний, на заході з переходом на західний, 5-10 м/с.

В Києві 1 березня невеликий мокрий сніг, вдень з дощем. Вітер південний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.

Теги: #прогноз_погоди #укргідрометцентр

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