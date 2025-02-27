В Укргідрометцентрі спростували інформацію про наближення "брудної хмари" до України

Розповсюджена деякими телеграм-каналами інформація про "брудну хмару", яка має нібито накрити Україну на початку березня, не відповідає дійсності, повідомила речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

"Дуже часто зараз у телеграм-каналах хтось починає розповсюджувати інформацію з модельних розрахунків сайту Ventusky. Наразі ця інформація не підтверджена (…) Всі забруднення і якісь небезпеки ми моніторимо і завчасно про них повідомляємо", - сказала вона в ефірі телемарафону "Єдині новини" в четвер.

Укргідрометцентр наполегливо просить громадян не довіряти неперевіреним джерелам з інтернету.