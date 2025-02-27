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09:38 27.02.2025

Сирський побував на новопавлівському напрямку, повідомив про перегрупування військ

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Сирський побував на новопавлівському напрямку, повідомив про перегрупування військ
Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у звʼязку з активізацією дій противника відвідав бригади, які ведуть оборону в Донецькій області на новопавлівському напрямку.

"Противник на цьому напрямку інтенсивно проводить наступальні дії, намагається прорвати оборону наших військ та захопити три населених пункти. Проте з нашого боку вжито низку заходів для покращення взаємодії військових частин та підрозділів, проведено перегрупування військ, що сповільнило просування ворога на більшості загрозливих ділянок", - написав Сирський в телеграм-каналі.

В ході поїздки головнокомандувач заслухав командувача оперативного-тактичного угруповання "Донецьк" бригадного генерала Олександра Тарнавського та командирів бригад щодо ведення бойових дій, наявних потреб і проблемних питань.

"Задум російських окупантів на цих напрямках залишається незмінним уже понад три роки, а саме – вийти на адміністративні кордони Донеччини. Втім втрати ворога тільки зростають, а плани так і залишаються нездійсненними. Наші воїни завдають максимальних втрат особовому складу та техніці ворога", - наголосив Сирський.

Теги: #донецька_область #новопавлівський #сирський

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