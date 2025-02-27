Події

08:19 27.02.2025

Адміністрація Трампа припиняє понад 90% виплат від USAID

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Адміністрація Трампа припиняє понад 90% виплат від USAID

Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що припиняє понад 90% допомоги іноземним державам з боку Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), передає CNN.

"Загалом близько 5800 грантів USAID було припинено, а понад 500 грантів USAID було утримано. Загальна максимальна вартість утриманих грантів становить приблизно 57 млрд доларів", - йдеться в заяві адміністрації Трампа.

Також у документі сказано, що крім припинення дії грантів USAID, "було припинено дію близько 4100 державних грантів і збережено близько 2700 державних грантів".

Пізніше в середу адміністрація пояснила в заяві, що "залишилося ще 297 контрактів, які необхідно переглянути".

CNN пише, що значне скорочення іноземної допомоги є ударом по роботі некомерційних організацій і підрядників. Програми допомоги по всьому світу зупинилися через масштабне заморожування фінансування та перегляд мільярдів доларів допомоги.

Це сталося після того, як адміністрація Трампа або відправила більшість співробітників USAID у відпустку, або звільнила їх.

Оновлення від адміністрації було подано у відповідь на позов, що оскаржує загальне призупинення іноземної допомоги.

Згідно з документом, державний секретар США Марко Рубіо в середу "ухвалив остаточне рішення щодо кожної нагороди на індивідуальній основі, ствердно обравши або збереження нагороди, або її припинення згідно з умовами документа або незалежного юридичного органу як такої, що не відповідає національним інтересам і зовнішній політиці Сполучених Штатів".

Однак позивачі в цьому позові в середу спростували твердження про те, що Рубіо особисто розглядав усі рішення про розірвання, заявивши, що "було б неможливо, щоб одна людина або навіть група людей осмислено розглянули всі ці контракти і рішення за такий короткий період".

 

Теги: #припинення #usaid #сша #виплати

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