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07:26 27.02.2025

Війська РФ за добу втратили 1150 осіб та 141 од. техніки - Генштаб

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Війська РФ за добу втратили 1150 осіб та 141 од. техніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1150 окупантів, 8 танків, 13 бронемашин, 69 артсистем, 141 БПЛА, а також 141 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 871850 (+1150) осіб, танків ‒ 10209 (+8) од, бойових броньованих машин ‒ 21196 (+13) од, артилерійських систем – 23755 (+69) од, РСЗВ – 1299 (+0) од, засоби ППО ‒ 1086 (+1) од, літаків – 370 (+0) од, гелікоптерів – 331 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 27102 (+141), крилаті ракети ‒ 3064 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 38842 (+140) од, спеціальна техніка ‒ 3760 (+1)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб #втрати #рф

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