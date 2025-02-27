27 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1100 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1100 RUSSIAN AGRESSION

27 лютого відзначають Всесвітній день неурядових організацій, Міжнародний день полярного ведмедя, Всесвітній день стерилізації тварин, День обізнаності про аносмію, День без клопотів.

У Грузії – День хачапурі, в Ізраїлі – День сім’ї, у Німеччині – Жіночий карнавал, День медика у В'єтнамі.

Православна церква - святого преподобного ісповідника Прокопія Декаполіта.

Міжнародний день полярного ведмедя

Подія заснована за ініціативи некомерційної організації Polar Bear International. Білі ведмеді відокремилися від загального ведмежого предка тисячі років тому та пройшли серйозні еволюційні зміни, які були необхідні для виживання в умовах Арктики. Полярний ведмідь є найбільшою хижою твариною на планеті. Його зріст від 1,8 до 3 метрів.

Білі ведмеді чудово пристосувалися до крижаного середовища. Насамперед, їхнє хутро складається з двох шарів, що запобігає втраті тепла. Насправді хутро полярних ведмедів не біле, а прозоре. Кожна волосинка відбиває сонячне світло і розсіює його, тому нам і здається, що шерсть тварин біла. Так само наші очі сприймають колір льоду або снігу.

Всесвітній день стерилізації тварин

З'явився він у США 1995 року за ініціативи акторки та співачки Доріс Дей. 2006 року подія вже вийшла за межі однієї країни і отримала світовий статус. Завдяки стерилізації домашніх тварин можна подолати проблему безпритульності, адже вони припиняють розмножуватися, стають менш агресивними.

День хачапурі

27 лютого щороку відзначається Національний день хачапурі в Грузії — свято, присвячене одній із найвідоміших та улюблених страв грузинської кухні. Хачапурі, що в перекладі означає "хліб із сиром" (від грузинських слів "хачо" — сир і "пурі" — хліб), є символом гостинності та кулінарної майстерності Грузії.

День обізнаності про аносмію

Подія була створена в США 2012 року. Аносмія — повна чи часткова втрата нюху, яка ставить під загрозу здоров'я людини загалом. Через відсутність нюху з'являються проблеми із травленням, людині складніше виявити отруйні речовини. Втрата нюху буває вродженою і набутою (наприклад, в результаті хвороби).

Всесвітній день неурядових організацій

Студент Марціс Ліорс Скадманіс 2009 року вирішив, що варто додати таке свято до календарів країн світу. Проте його ідея була підтримана лише 2010 року на Форумі неурядових організацій. А перше святкування відбулося в 2014 році.

Міжнародний день оптиміста

Лютий, як найкоротший зимовий місяць, має аж два свята, пов'язані з оптимістами. Спочатку в перший четвер лютого святкують подібне свято, а потім 27 лютого. Достеменно невідомо, хто і коли став ініціатором появи такої події.

День без клопотів

Відзначається щорічно 27 лютого, є чудовим нагадуванням про необхідність прийняття простоти в нашому повсякденному житті.

Цього дня народилися:

150 років від дня народження Володимира Петровича Філатова (1875-1956), українського офтальмолога, хірурга, поета, мемуариста, художника, винахідника, засновника школи вітчизняних офтальмологів, організатора та першого директора Інституту очних хвороб і тканинної терапії НАМН України;

130 років від дня народження Івана Михайловича Пігуляка (1895-1982), українського редактора, публіциста, військового та громадсько-культурного діяча (США). Дату народження подано за ЕСУ; за іншими даними народився 24.09.1895 р.;

100 років від дня народження Олександра Олександровича Біляєва (1925-2006), українського вченого, мовознавця, методиста, педагога;

95 років від дня народження Галини Іванівни Воскобійник (1930-2020), української громадської діячки, меценатки (США).

Ще цього дня:

1933 - Підпал Німецького Рейхстагу, що був використаний Гітлером як привід для розпуску Рейхстагу і встановлення диктатури в Третьому Рейху;

1942 - Масові розстріли в Бабиному Яру німецькими військами членів українського націоналістичного підпілля;

1952 - ООН уперше провела засідання в новій штаб-квартирі в Нью-Йорку;

1991 - Президент США Джордж Герберт Вокер Буш оголосив про звільнення Кувейту в ході операції "Буря в пустелі";

2014 - Війська російського спецназу у військовій формі без розпізнавальних знаків захопили будівлі парламенту і Ради міністрів Криму і вивісили над ними російські прапори;

2015 - У Москві біля Кремля застрелений один з головних лідерів політичної опозиції путінському режиму, колишній віцепрем'єр уряду Росії Борис Нємцов.

Церковне свято:

День пам’яті святого Прокопія Декаполіта

Прокопій був палестинським ченцем, борцем із іконоборством, сповідником та святим. Усе своє життя присвятив служінню Богові. Народився в місті Селевкія ( сучасна Йорданія). Спочатку був ченцем у Константинополі, де мужньо виступив проти імператора Лева III, який не хотів шанувати ікони. За це Прокопія кинули до в'язниці, побивши спочатку залізними прутами. Там він просидів до смерті імператора (741 рік). Помер у глибокій старості.

Іменини: Макар, Михайло, Петро, Степан, Яків.