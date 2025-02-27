Келлог на зустрічі з Ламмі: Британія збільшує витрати на оборону та готова співпрацювати зі США по Україні

Британія збільшує витрати на оборону та готова співпрацювати зі США по Україні, заявив спецпредставник президента США з питань України та РФ Кіт Келлог.

"У мене була чудова зустріч із міністром закордонних справ Девідом Ламмі (David Lammy) сьогодні у Вашингтоні. Велика Британія збільшує витрати на оборону та готова співпрацювати зі США, щоб припинити війну в Україні та зберегти мир у Європі. Президент США і я погоджуюсь, що це головний пріоритет, і ми збираємося це зробити", - написав Келлог у Х.