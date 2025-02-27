Події

03:05 27.02.2025

Келлог на зустрічі з Ламмі: Британія збільшує витрати на оборону та готова співпрацювати зі США по Україні

1 хв читати

Британія збільшує витрати на оборону та готова співпрацювати зі США по Україні, заявив спецпредставник президента США з питань України та РФ Кіт Келлог.

"У мене була чудова зустріч із міністром закордонних справ Девідом Ламмі (David Lammy) сьогодні у Вашингтоні. Велика Британія збільшує витрати на оборону та готова співпрацювати зі США, щоб припинити війну в Україні та зберегти мир у Європі. Президент США і я погоджуюсь, що це головний пріоритет, і ми збираємося це зробити", - написав Келлог у Х. 

Теги: #келлог #ламмі #британія #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:25 27.02.2025
Трамп погрожує ввести 25% мита проти Євросоюзу - ЗМІ

Трамп погрожує ввести 25% мита проти Євросоюзу - ЗМІ

21:03 26.02.2025
Зеленський повідомив про підготовку до перемовин із США у п'ятницю

Зеленський повідомив про підготовку до перемовин із США у п'ятницю

20:41 26.02.2025
Трамп: Ми зробимо все можливе, щоб укласти найкращу угоду для обох сторін

Трамп: Ми зробимо все можливе, щоб укласти найкращу угоду для обох сторін

20:20 26.02.2025
Віцепрезидент США: Трамп нікому і нічим не поступився, він виконує роботу дипломата

Віцепрезидент США: Трамп нікому і нічим не поступився, він виконує роботу дипломата

00:33 23.02.2025
Зеленський розуміє критичний характер економічної угоди зі США, заявив Келлог

Зеленський розуміє критичний характер економічної угоди зі США, заявив Келлог

13:55 22.02.2025
Келлог відвідав українських бійців у Ірпінському госпіталі і заявив про необхідність припинення війни

Келлог відвідав українських бійців у Ірпінському госпіталі і заявив про необхідність припинення війни

04:51 22.02.2025
Кір Стармер кинув виклик Трампу новою допомогою для України - ЗМІ

Кір Стармер кинув виклик Трампу новою допомогою для України - ЗМІ

15:55 21.02.2025
Келлог назвав "обширними та позитивними" обговорення з Зеленським

Келлог назвав "обширними та позитивними" обговорення з Зеленським

03:35 21.02.2025
Велика Британія не вбачає від РФ прагнення до миру з Україною

Велика Британія не вбачає від РФ прагнення до миру з Україною

19:58 20.02.2025
Шмигаль: Уряд готовий спільно з Адміністрацією США працювати для досягнення прагматичних і взаємовигідних результатів

Шмигаль: Уряд готовий спільно з Адміністрацією США працювати для досягнення прагматичних і взаємовигідних результатів

ВАЖЛИВЕ

Зеленський провів Ставку: Є хороші деталі щодо наших дронів

Зеленський повідомив про підготовку до перемовин із США у п'ятницю

Трамп: Ми зробимо все можливе, щоб укласти найкращу угоду для обох сторін

Трамп вважає, що Путіну доведеться піти на поступки, Україні - “забути про НАТО”

Кабмін ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди з США про копалини - Шмигаль

ОСТАННЄ

У лікарні Запоріжжя провели дві унікальні операції з трансплантації донорських органів, завдяки яким урятували сімох людей

Стармер планує зібрати європейських лідерів у Лондоні для обговорення плану Трампа

Військовий РФ засуджений на довічне за розстріл жителя Чернігівщини

Чубаров - міжнародній спільності: нічого про Крим без України та кримськотатарського народу

Правоохоронці розповіли подробиці ДТП за участі працівника ОВА на Херсонщині

Специфіка сьогоднішньої російської окупаційної влади навіть гірша ніж радянська - МЗС

У Києві відбулася церемонія відкриття кінофестивалю "Cinema for Victory"

Сенат Румунії ухвалив закон щодо ліквідації дронів на території країни

На покровському напрямку за добу знешкоджено 321 окупанта та 28 од. техніки – Генштаб

Сухаревський про лазерну зброю: Думаю, в найближчі місяці ми про цей проєкт ще дуже серйозно заявимо

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА