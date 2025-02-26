Смертельна ДТП за участі працівника ОВА трапилась на Херсонщині

Правоохоронці розслідують деталі дорожньо-транспортної пригоди на Херсонщині за участі працівника обласної військової адміністрації, внаслідок якої загинула людина, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"За участю працівника Херсонської ОВА відбулася дорожньо-транспортна пригода, через яку загинула людина", - написав він у телеграмі.

За словами Прокудіна, наразі триває слідство.

"Очікуємо на офіційні висновки правоохоронців", - зазначив він.