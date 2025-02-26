ГК "Індустріальні парки України" керує вже шістьма індустріальними парками

Група компаній "Індустріальні парки України" керує розвитком вже шести індустріальних парків (ІП) України, з урахуванням того, що на минулому тижні стала керуючою компанією ще одного індустріального парку, повідомив СЕО і генеральний директор групи компаній Валерій Кирилко.

"Минулого тижня ми стали керуючою компанією ще одного індустріального парку. Наразі, ми є керуючою компанією вже в шести індустріальних парках України. І тим самим ми стали компанією, яка керує розвитком найбільшою кількістю індустріальних парків", - написав він на фейсбук-сторінці.

Як повідомило Мінекономіки, ТОВ "Концепт Ріел Естейт", власником якого, за даними opendatabot, є Кирилко, на минулому тижні стала керуючою компанією ІП "Жовті Води". Договір з нею укладено 18 лютого.

За інформацією Кирилка, на сьогодні "Індустріальні парки України" супроводжує розвиток та займається просуванням 28 індустріальних парків по Україні.

"На сьогодні за нашою допомогою зареєстровано 30 індустріальних парків з 97-ми, які зараз перебувають в держреєстрі індустріальних парків України. Ще 27 індустріальних парків знаходяться на реєстрації чи етапі підготовки концепції або документів", - написав Кирилко.

Як повідомлялось, рішення про включення ІП "Жовті Води" до Реєстру індустріальних (промислових) парків уряд ухвалив на засіданні 4 лютого.

Парк створить близько 500 робочих місць, зокрема у хімічній промисловості, виробництві альтернативної енергетики та сфері інформаційних технологій.

Ініціатором створення ІП "Жовті Води" є ТОВ "Індустріальний парк Жовті Води", а розробкою концепції та супроводом реєстрації займалася ГК "Індустріальні парки України".