Президент присвоїв звання бригадних генералів двом заступникам Сирського

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння звання бригадних генералів двом заступникам головнокомандуючого Збройними силами України Олександра Сирського.

Відповідні документи під номерами 146/2025 та 147/2025 опубліковані на сайті президента.

Згідно з текстами указів, звання бригадного генерала присвоюється полковнику Олегу Апостолу та полковнику Андрію Лебеденку.

Апостол, колишній командир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, був призначений на посаду заступника головнокомандуючого ЗСУ у листопаді 2024 року, Лебеденко – у лютому 2024 року.