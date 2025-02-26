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20:08 26.02.2025

МЗС про заяви президента Колумбії: Справжня дурість – називати українців "братами" росіян

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МЗС про заяви президента Колумбії: Справжня дурість – називати українців "братами" росіян
Фото: МЗС України

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, коментуючи заяву президента Колумбії Густаво Петро про дії керівництва України щодо відносин з РФ і з США, нагадав про боротьбу народів Південної Америки проти колонізаторів.

"Справжня дурість називати українців "братами" з росіянами. Симон Болівар не вважав "дурістю" піднімати креолів на боротьбу проти їхніх колонізаторів. Український полковник Михайло Скибицький, також відомий як Мігель Рола, права рука Болівара та герой битви під Аякучо, не вважав, що маніпулює Боліваром чи креолами Америки. Як і сотні інших європейських героїв тієї війни. Ми впевнені, що дружній колумбійський народ правильно розуміє факти і не підтримує подібні образи", - написав Тихий в соцмережі Х.

Раніше Петро прокоментував повідомлення про угоду України і США, назвавши її "дурістю Зеленського", який "воює зі своїми братами-слов'янами" і "віддає Україну американцям".

 

Теги: #коментар #колумбія #президент

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