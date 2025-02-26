Трамп заявив, що "не має наміру давати надто багато гарантій безпеки Україні”

Президент США Дональд Трамп заявив, що «не збирається давати надто багато гарантій безпеки Україні», і проситиме зробити це Європу..

“Ми не збираємося надати гарантії безпеки дуже великі. Ми попросимо Європу зробити це”, - сказав він пі час першого засідання кабінету міністрів у середу.

Водночас Трамп додав, що США подбають “про те, щоб усе пройшло добре”.

“І, як ви знаєте, ми будемо співпрацювати з Україною в галузі рідкісноземельних мінералів. Нам дуже потрібні рідкісноземельні мінерали”, - зазначив він.