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19:32 26.02.2025

Трамп заявив, що "не має наміру давати надто багато гарантій безпеки Україні”

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Трамп заявив, що "не має наміру давати надто багато гарантій безпеки Україні”

Президент США Дональд Трамп заявив, що «не збирається давати надто багато гарантій безпеки Україні», і проситиме зробити це Європу..

“Ми не збираємося надати гарантії безпеки дуже великі. Ми попросимо Європу зробити це”, - сказав він пі час першого засідання кабінету міністрів у середу.

Водночас Трамп додав, що США подбають “про те, щоб усе пройшло добре”.

“І, як ви знаєте, ми будемо співпрацювати з Україною в галузі рідкісноземельних мінералів. Нам дуже потрібні рідкісноземельні мінерали”, - зазначив він.

Теги: #гарантії_безпеки #трамп

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