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16:10 26.02.2025

Коаліція з розмінування уже зібрала EUR51 млн із EUR130 млн, запланованих на 2025р – Міноборони України

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Коаліція з розмінування уже зібрала EUR51 млн із EUR130 млн, запланованих на 2025р – Міноборони України

Довгостроковий план розвитку потенціалу України з розмінування на 2024-2034 рр. передбачає виділення EUR700 млн від партнерів для закупівлі обладнання, зокрема EUR130 млн у 2025 році, з яких станом на лютий уже акумульовано EUR51 млн, повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Про це йшлося на 11-му засіданні Коаліції з розмінування, яке проходило у Вільнюсі (Литва) під головуванням Литви та Ісландії. У заході брали участь делегації з 15 країн.

"За останній квартал минулого року було здійснено закупівлю матеріально-технічних засобів на суму EUR16,1 млн. Бюджет 2025 року заплановано на рівні EUR130 млн. Станом на лютий Центральним агентством з управління проєктами (СРМА, Литва) уже акумульовано EUR51 млн", – повідомив начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Руслан Берегуля на засіданні.

Він додав, що учасників Коаліції зацікавив досвід Міноборони, ЗСУ та інших складових Сил безпеки та оборони України, набутий за три роки широкомасштабної війни. Зокрема, за ініціативи Литви та України буде створени робочі групи, що вивчатимуть новітню методику утримання та обслуговування інженерних загороджень, інновації в протимінній діяльності, серед яких використання БПЛА та штучного інтелекту під час нетехнічного обстеження.

Крім цього, Берегуля передав країнам-лідерам Коаліції затверджену керівництвом Міноборони України "Дорожню карту Коаліції спроможностей з розмінування до 2035 року".

У ході обговорень було узгоджено пріоритети щодо закупівель озброєння, військової техніки та необхідного обладнання в рамках коаліції на 2025 рік.

Довідка: За даними Інституту Тоні Блера, через міни та інші вибухонебезпечні предмети, залишені росіянами на українських територіях, щороку збитки держави становлять $11,2 млрд.

Теги: #розмінування #міноборони

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