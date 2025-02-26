Події

15:42 26.02.2025

МВФ погодився на створення двох спеціалізованих адмінсудів - окружного і апеляційного, замість Вищого адмінсуду - нардеп

1 хв читати
МВФ погодився на створення двох спеціалізованих адмінсудів - окружного і апеляційного, замість Вищого адмінсуду - нардеп

МВФ  не проти, щоб замість створення Вищого адміністративного суду були створені  два суди: Спеціалізований окружний адміністративний суд та  Спеціалізований апеляційний адміністративний суд, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція “Голос”).

“Відповідно, вдалося Міністерству юстиції переконати МВФ, вони справді підтримали цей законопроект, я це підтверджую. З самого ранку з ними сьогодні була дискусія з цього приводу. Якщо процедури по добору будуть однакові в цих судах і вони будуть прозорі, то МВФ не заперечує щодо створення цих двох нових судів”, -  сказав Железняк на брифінгу.

Як повідомлялось, Верховна Рада на пленарному засіданні у середу  прийняла закон №12368-1 про створення Вищого адміністративного суду.

За словами Железняка, таким чином Україна виконала “один з прострочених маяків МВФ де дедлайн був 31 грудня минулого року”.

Теги: #мвф #рада #законопроєкт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:11 26.02.2025
Рада звернулась до міжнародної спільноти з нагоди Дня спротиву окупації Криму

Рада звернулась до міжнародної спільноти з нагоди Дня спротиву окупації Криму

11:49 26.02.2025
Рада не підтримала запрошення до парламенту учасників переговорів щодо угоди про мінерали

Рада не підтримала запрошення до парламенту учасників переговорів щодо угоди про мінерали

19:45 25.02.2025
Рада розпочала розгляд законопроєкту щодо утворення київських міських окружного адмін- та апеляційного адмінсудів

Рада розпочала розгляд законопроєкту щодо утворення київських міських окружного адмін- та апеляційного адмінсудів

19:31 25.02.2025
Парламент ратифікував Конвенцію PЄ про правопорушення, пов'язані з культурними цінностями

Парламент ратифікував Конвенцію PЄ про правопорушення, пов'язані з культурними цінностями

17:00 25.02.2025
Рада підтримала в 1-му читанні законопроєкт про скасування автоматичного продовження патентів на ліки під час війни

Рада підтримала в 1-му читанні законопроєкт про скасування автоматичного продовження патентів на ліки під час війни

13:39 25.02.2025
Рада не підтримала пропозицію викликати Свириденко для пояснення ситуації з угодою щодо рідкісноземельних металів

Рада не підтримала пропозицію викликати Свириденко для пояснення ситуації з угодою щодо рідкісноземельних металів

12:09 22.02.2025
Віцепрем’єр Кулеба обговорив з головою місії МВФ фінансування відновлення житла українців

Віцепрем’єр Кулеба обговорив з головою місії МВФ фінансування відновлення житла українців

17:13 21.02.2025
Ситуація з газом непроста, але некритична й контрольована – глава "Нафтогазу"

Ситуація з газом непроста, але некритична й контрольована – глава "Нафтогазу"

14:45 21.02.2025
Комітет нацбезпеки рекомендує Раді прийняти за основу законопроєкт щодо залучення ветеранів до підготовки громадян до нацспротиву – нардеп Фріз

Комітет нацбезпеки рекомендує Раді прийняти за основу законопроєкт щодо залучення ветеранів до підготовки громадян до нацспротиву – нардеп Фріз

12:02 21.02.2025
Комітет нацбезпеки рекомендує парламенту підтримати пропозиції президента до закону про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав

Комітет нацбезпеки рекомендує парламенту підтримати пропозиції президента до закону про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав

ВАЖЛИВЕ

У проєкті угоди з США немає $350 млрд боргу, ми не боржники – Зеленський

Зеленський повідомив, що узгоджує деталі візиту до США

Договір з США про спільний Інвестфонд потребуватиме ратифікації в Раді – Зеленський

В угоді про копалини - один із пунктів про гарантії безпеки, вона має бути підписана міністрами – Зеленський

Ворог скинув на Костянтинівку три авіабомби, п'ятеро людей загинуло

ОСТАННЄ

США ще не завершили роботу над угодою з Україною по рідкісноземельним металам – Рубіо

Зеленський планує візит до Лондона після США

У проєкті угоди з США немає $350 млрд боргу, ми не боржники – Зеленський

Близько половини бойових зіткнень відбувається на покровському напрямку

Країни N8 позитивно дивляться на миротворчий контингент - Зеленський

Унаслідок атаки БпЛА загинула журналістка Тетяна Кулик та хірург Павло Іванчов

Коаліція з розмінування уже зібрала EUR51 млн із EUR130 млн, запланованих на 2025р – Міноборони України

Зеленський повідомив, що узгоджує деталі візиту до США

Договір з США про спільний Інвестфонд потребуватиме ратифікації в Раді – Зеленський

В угоді про копалини - один із пунктів про гарантії безпеки, вона має бути підписана міністрами – Зеленський

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА