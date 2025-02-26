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11:19 26.02.2025

Рада ухвалила закон про створення Вищого адмінсуду

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Рада ухвалила закон про створення Вищого адмінсуду

Верховна Рада ухвалила закон про створення Вищого адміністративного суду, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція “Голос”).

“Рада проголосувала в цілому №12368-1 про створення Вищого адміністративного суду. За - 234 . Всі правки підтвердили”, - написав Железняк у Телеграм.

За його словами, таким чином Україна виконала “один з прострочених маяків МВФ де дедлайн був 31 грудня минулого року”.

Железняк пояснив, що насправді змінено концепцію і вирішено створити два суди: Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд.

За словами народного депутата, протягом одного місяця після набрання чинності закона Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) має оголосити конкурс на посади суддів у створені суди.

“Конкурси мають враховувати особливості, визначені законопроєктом, із залученням експертної ради”, - відзначив Железняк.

Він нагадав, що згідно із законодавством до складу експертної ради входять 6 осіб: 3 - від Ради суддів України та 3 - від міжнародних і іноземних організацій.

Теги: #вищий_адмінсуд #закон

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