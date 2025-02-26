Угоду про мінерали скоріш за все треба буде імплементувати - голова комітету з питань зовнішньої політики

Угоду про мінерали, яку планують підписати Україна та США, скоріш за все потрібно буде імплементувати, вважає голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

“Виходячи з інформації, якою ми володіємо сьогодні… скоріше за все, треба буде імплементувати, реалізувати в внутрішньому праві, тобто прийняти відповідне законодавство… Якщо йдеться про фонд, то це суб'єкт національного права, це юридична особа, яка має реєструватись в Україні,” - сказав Мережко на брифінгу в середу.

При цьому Мережко наголосив, що якщо це буде міжнародний договір, то найбільш імовірно, що його треба вносити в парламент на ратифікацію. За його словами, на сьогодні небагато інформації, щоб говорити, які дії відбудуться після підписання документа.

“Мені здається, що скоріше за все, йдеться про політичну домовленість.

Тобто, не про міжнародний договір, а про міжнародну угоду політичного характеру.

Це в доктрині міжнародного права називається Memorandum of Understanding (Меморандум про взаєморозуміння - ІФ-У). Але треба пам'ятати, що назва не впливає на юридичну силу договору. Він може називатися меморандумом, навіть декларацією, але бути міжнародним договором. Все залежить від наміру сторін”, - сказал народний депутат.

На думку Мережка, укладення такої угоди, як мінімум, покращить відносини України з адміністрацією США.

“По-друге, само по собі це такожі є певною економічною гарантією нашої безпеки. Це означає, що у Трампа (президента США - ІФ-У), у Сполучених Штатів є певний інтерес до України і вони будуть більш схильні захищати нас і надавати допомогу,”- відзначив нардеп.

Він також наголосив, що хоча проєкт меморандуму не передбачає гарантій Україні в військовому плані, “сам факт цієї угоди по-своєму захищає нас”.