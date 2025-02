Президент KSE Милованов: в Міносвіти не сприймають серйозно пропозицію про приватизацію Києво-Могилянської академії

Президент університету "Київська школа економіки" (КШЕ, KSE) Тимофій Милованов заявляє, що в Міністерстві освіти і науки не сприймають серйозно пропозицію про приватизацію Національного університету "Києво-Могилянська академія" (Київ).

"Обговорювали, але наша пропозиція і бажання не сприймаються серйозно. Кажуть колись після війни, або підеш на вибори на наступні (це з Могилянки коментар) тощо", - написав Милованов в Facebook, коментуючи питання, чи обговорювалося з міністром освіти і науки Оксеном Лісовим питання приватизації Києво-Могилянської академії.

Він зазначив, що ідея віддати університет для розвитоку в приватні руки багатьох лякає.

Як повідомлялося, 10 січня Милованов запропонував, щоб KSE за акумульовані в населення гроші викупила Національний університет "Києво-Могилянська академія" в Міносвіти і науки, щоб зробити його більш успішним і ефективним. Він оцінив академію в $10-50 млн.

Пізніше президент Києво-Могилянської академії Сергій Квіт у фейсбуці іронічно відреагував на таку пропозицію: "If you know, you know. Звісно, перший пріоритет - донати на ЗСУ. Але якщо ви хочете підтримати розвиток Києво-Могилянської академії, це завжди можна зробити тут", і розмістив посилання на благодійний фонд вишу.

Міносвіти 22 січня повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що не розглядає можливості приватизації Києво-Могилянської академії і що таких запитів не надходило. Після чого Милованов заявив, що KSE має намір підготувати такий запит.

27 січня заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький заявив, що законодавство України не передбачає можливості приватизації державних університетів, а змін до законодавства наразі не розглядають.