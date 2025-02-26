Події

15:04 26.02.2025

Президент KSE Милованов: в Міносвіти не сприймають серйозно пропозицію про приватизацію Києво-Могилянської академії

2 хв читати
Президент KSE Милованов: в Міносвіти не сприймають серйозно пропозицію про приватизацію Києво-Могилянської академії

Президент університету "Київська школа економіки" (КШЕ, KSE) Тимофій Милованов заявляє, що в Міністерстві освіти і науки не сприймають серйозно пропозицію про приватизацію Національного університету "Києво-Могилянська академія" (Київ).

"Обговорювали, але наша пропозиція і бажання не сприймаються серйозно. Кажуть колись після війни, або підеш на вибори на наступні (це з Могилянки коментар) тощо", - написав Милованов в Facebook, коментуючи питання, чи обговорювалося з міністром освіти і науки Оксеном Лісовим питання приватизації Києво-Могилянської академії.

Він зазначив, що ідея віддати університет для розвитоку в приватні руки багатьох лякає.

Як повідомлялося, 10 січня Милованов запропонував, щоб KSE за акумульовані в населення гроші викупила Національний університет "Києво-Могилянська академія" в Міносвіти і науки, щоб зробити його більш успішним і ефективним. Він оцінив академію в $10-50 млн.

Пізніше президент Києво-Могилянської академії Сергій Квіт у фейсбуці іронічно відреагував на таку пропозицію: "If you know, you know. Звісно, перший пріоритет - донати на ЗСУ. Але якщо ви хочете підтримати розвиток Києво-Могилянської академії, це завжди можна зробити тут", і розмістив посилання на благодійний фонд вишу.

Міносвіти 22 січня повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що не розглядає можливості приватизації Києво-Могилянської академії і що таких запитів не надходило. Після чого Милованов заявив, що KSE має намір підготувати такий запит.

27 січня заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький заявив, що законодавство України не передбачає можливості приватизації державних університетів, а змін до законодавства наразі не розглядають.

Теги: #києво_могилянська_академія #милованов #мон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:24 13.02.2025
Милованов: Україні треба "не дражнити Трампа" і "посилювати армію"

Милованов: Україні треба "не дражнити Трампа" і "посилювати армію"

09:26 13.02.2025
Петиція до уряду щодо скасування наказу МОН про рекомендації оцінювання результатів навчання набрала 25 тис. голосів

Петиція до уряду щодо скасування наказу МОН про рекомендації оцінювання результатів навчання набрала 25 тис. голосів

15:22 05.02.2025
IDS Ukraine на запит Міністерства освіти і науки України забезпечить енергонезалежність шкіл і дитячих закладів Миргорода

IDS Ukraine на запит Міністерства освіти і науки України забезпечить енергонезалежність шкіл і дитячих закладів Миргорода

18:16 27.01.2025
Міносвіти про Києво-Могилянську академію: Міністерство державні університети не продає

Міносвіти про Києво-Могилянську академію: Міністерство державні університети не продає

15:38 23.01.2025
КШЕ готує пропозицію для Міносвіти щодо купівлі Києво-Могилянської академії - Милованов

КШЕ готує пропозицію для Міносвіти щодо купівлі Києво-Могилянської академії - Милованов

11:48 22.01.2025
Міносвіти не розглядає продаж Києво-Могилянської академії, таких пропозицій не надходило

Міносвіти не розглядає продаж Києво-Могилянської академії, таких пропозицій не надходило

15:38 10.01.2025
Президент КШЕ пропонує викупити Києво-Могилянську академію в МОН

Президент КШЕ пропонує викупити Києво-Могилянську академію в МОН

12:24 30.12.2024
Одна людина добровільно відмовилася від наукового ступеня й стосовно трьох скасовано рішення про присудження у 2024 р.

Одна людина добровільно відмовилася від наукового ступеня й стосовно трьох скасовано рішення про присудження у 2024 р.

16:55 08.12.2024
Порошенко - адміністрації Трампа: Зараз є вузьке вікно можливостей, щоб змусити Путіна припинити війну

Порошенко - адміністрації Трампа: Зараз є вузьке вікно можливостей, щоб змусити Путіна припинити війну

18:20 08.10.2024
Україна домовилася зі Словаччиною про підтримку українських студентів і вчителів у вивченні та викладанні української мови

Україна домовилася зі Словаччиною про підтримку українських студентів і вчителів у вивченні та викладанні української мови

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворог скинув на Костянтинівку три авіабомби, п'ятеро людей загинуло

Україна і США випрацювали остаточний варіант Угоди про встановлення правил та умов Інвестфонду відбудови України - Шмигаль

Внаслідок ворожої атаки на Київщині загинуло двоє людей, ще двоє поранено

РФ атакувала енергетичний об'єкт у Дніпропетровській області

Повітряні сили: Збито 110 ворожих БпЛА, 66 – локаційно втрачені

ОСТАННЄ

Єрмак обговорив з радником прем’єр-міністра Великої Британії продовження підтримки України

МВФ погодився на створення двох спеціалізованих адмінсудів - окружного і апеляційного, замість Вищого адмінсуду - нардеп

Угоду про мінерали скоріш за все треба буде імплементувати - голова комітету з питань зовнішньої політики

Конституційний суд попередньо відмовив Коломойському в оскарженні норм "антиколомойського" закону

Морський порт і НПЗ у російському Туапсе атакували дрони ГУР – джерело

Прем'єр Румунії підтримав підвищення витрат на оборону, але проти відправки військ в Україну

В Румунії затримали проросійського кандидата в президенти Джорджеску

Рада визнала результати навчання, здобутих громадянами України за кордоном - нардеп

У Львівській області за минулу добу зафіксували 108 займань сухої трави, на 7 осіб складено адмінпротоколи

Угодою з США враховано інтереси євроінтеграції України і співпрацю з міжнародними фінорганізаціями - Шмигаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА