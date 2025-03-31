Зеленський подякував Швеції за новий найбільший оборонний пакет

Президент України Володимир Зеленський подякував уряду Швеції за найбільший оборонний пакет з початку війни у розмірі $1,6 млрд.

"Сьогодні є новий оборонний пакет від Швеції – найбільший від початку цієї війни – 1,6 мільярда доларів. Значна частина – на закупівлю зброї та на виробництво. Також – це постачання зброї зі складів. Швеціє, дякую! Це допоможе", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Раніше повідомлялося, що уряд Швеції презентував 19-й пакет підтримки Україні, який став найбільшим за весь час допомоги, повідомили Збройні сили Швеції.

"Військова підтримка України важлива як ніколи. Це інвестиція в безпеку Швеції та Європи. Сьогодні уряд презентував 19-й пакет підтримки Україні, в рамках якого Збройним силам Швеції доручено передати оборонне обладнання у сумі 500 мільйонів шведських крон (близько $5 млн – ІФ-У)", - йдеться у повідомленні в соцмережі Х в понеділок.

Як зазначається, загальна вартість пакету підтримки становить близько $1,6 млрд.