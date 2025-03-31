Україна спланувала дипломатичну роботу на квітень - Зеленський

Українська сторона спланувала дипломатичну роботу з партнерами на квітень, зокрема, зустрічі та перемовини, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Спланували дипломатичну роботу нашої команди на квітень: Офіс, уряд – перемовини з партнерами, зустрічі. Пріоритети чіткі – максимально захищати наших людей та українські позиції, максимально активно використовувати всі можливості дипломатії та працювати разом із партнерами: з Америкою, з Європою, з усіма іншими – працювати конструктивно, щоб мир був досягнутий, і, звичайно, робити все можливе, щоб ми могли підтримувати наших людей, стійкість нашої держави та всі необхідні зв’язки зі світом", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.