Росіяни посилили скиди з отруйними речовинами на Куп’янському напрямку – ЦПД

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Коваленко повідомив, що росіяни активізували скиди з отруйними речовинами, зокрема на Куп’янському напрямку.

"Фактично росія використовує заборонені хімічні речовини, порушуючи всі можливі правила ведення війни. Звичайні терористи, якими завжди були", - написав Коваленко в телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомлялось, за період широкомасштабної збройної агресії РФ проти України противник поряд зі звичайними засобами вогневого ураження застосовує спеціальні боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами.

Джерело: https://t.me/akovalenko1989/9045