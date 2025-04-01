Білий дім вважає скандал із Signal "закритим"

Білий дім вважає справу про витік інформації з чату групи Signal закритою, заявила прессекретар адміністрації Дональда Трампа Кароліна Левітт у понеділок, підтвердивши, що президент Дональд Трамп підтримує радника з національної безпеки Майка Волтца, повідомляється на сайті Foxnews.

"Ця справа була закрита тут, у Білому домі, наскільки ми можемо судити. Були зроблені кроки, щоб гарантувати, що щось подібне, очевидно, ніколи не зможе повторитися", – заявила вона.

Речниця Білого дому наголосила, що Трамп, Волц і решта посадовців у сфері нацбезпеки дуже добре працюють разом.

Джерело: https://www.foxnews.com/politics/karoline-leavitt-says-white-house-considers-signal-chat-leak-case-closed-reiterates-support-waltz