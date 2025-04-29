РФ і Україні треба якнайшвидше укласти угоду, Трамп не готовий чекати занадто довго - Волтц

Київ і Москва мають якнайшвидше домогтися мирної угоди, президент США Дональд Трамп не має наміру миритися з надмірним затягуванням дипломатичного процесу, заявив радник президента з нацбезпеки Майкл Волтц.

"Тижні дипломатії привели до розуміння з обох сторін того, що потрібно для досягнення миру. Тепер і Росія, і Україна мають швидко дійти згоди, перш ніж президенту Трампу урветься терпець", - написав Волтц у статті для журналу The National Interest, присвяченій першим 100 дням президентства Трампа.

За словами Волтца, "тільки Трамп зміг посадити за стіл переговорів і Росію, і Україну".

Він також нагадав, що у своїй інавгураційній промові президент Трамп заявив, що найбільше пишатиметься своєю спадщиною як "миротворець і об'єднувач".