Трамп незадоволений заявами Зеленського і Путіна про війну в Україні

Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення заявами про війну в Україні як президента Володимир Зеленського, так і Володимира Путіна, заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Відповідаючи на питання журналістів під час брифінгу, Левітт зазначила, що президент Трамп "докладає неймовірних зусиль, щоб укласти мирну угоду між Росією та Україною". Однак йому не подобається риторика України та Росії з цього питання.

"Він висловив невдоволення коментарями лідерів обох сторін цього конфлікту та поділився своєю думкою щодо необхідних кроків для його завершення", - зазначила речниця.

Джерело: https://www.youtube.com/live/VXWhrp20VKg?si=Imk7dp95Qqp6UHwt