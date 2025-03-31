Інтерфакс-Україна

Події

17:36 31.03.2025

Зеленський: зафіксовано більш ніж 183 тис. злочинів, пов'язаних з російською агресією

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Зеленський: зафіксовано більш ніж 183 тис. злочинів, пов'язаних з російською агресією

Станом на сьогодні зафіксовано більш ніж 183 тис. злочинів, пов'язаних з російською агресією, і це без доступу до значної частини тимчасово окупованої території України, Росія не повинна уникнути справедливої відповідальності за те, що наробила, наголосив президент України Володимир Зеленський.

"Зафіксовано вже більш ніж 183 тисячі злочинів, пов'язаних з агресією Російською Федерацією. І це без доступу до значної частини тимчасово окупованої території нашої держави. Там ще тисячі, може десятки тисяч, може сотні тисяч злочинів. І точно десятки тисяч втрат", - сказав Зеленський під час виступу на саміті голів парламентів.

Він додав, що серед усього цього тисячі надзвичайно жорстоких злочинів - страти полонених і цивільних, зґвалтування та катування.

"Ніхто в Європі не хотів би, щоб їхні діти, не дай Боже, опинились поруч з кимось із таких російських злочинців. Нам потрібне дієве міжнародне право, щоб гарантувати нашим людям і всьому європейському суспільству захист від таких загроз", - наголосив президент.

Він нагадав про злочини, скоєні росіянами у Бучі, селі Ягідному на Чернігівщині, у Маріуполі та зазначив, що Україна пам'ятає катастрофу кожного такого місця у країні, кожного села.

"Ми пам'ятаємо кожен російський удар, пам'ятаємо, як знищили наших людей, наших військовополонених в Оленівці, ми пам'ятаємо, як знущалися з людей в ізоляції в Донецьку, у тюрмі, яка стала уособленням "русского міра". Одним з найбільших та найбільш промовистих символів російської системи і цієї російської війни проти України стали могили звичайних людей у дворах їхніх будинків", - додав Зеленський.

Він наголосив, що це злочини не лише російської держави, але і конкретних осіб, кожен з яких має бути засуджений за все, що зробив, та додав, що Україна не пробачить Росії злочинів та цієї війни.

Президент попросив присутніх під час саміту вшанувати хвилиною мовчання пам’ять загиблих.

Окрім того, він наголосив на необхідності тиску на РФ, зокрема санкцій, щоб війна і знущання не розширювались. Зеленський попросив присутніх парламентарів надалі підтримувати український захист, підтримувати прагнення до миру, поширення правди про цю несправедливу війну і "підтримувати все, що необхідно заради достойного миру і реальної відповідальності воєнних злочинців".

"Це те, що може статися в будь-якій європейській країні, якщо наша з вами єдність зараз не спрацює заради реальної відповідальності Росії за цю війну", - підсумував голова держави.

Теги: #злочини_рф #зеленський

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