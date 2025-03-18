В Україні створили перший інтерактивний Музей математики, з 1 травня він стане відкритим для відвідувачів - Міносвіти

Фото: https://mon.gov.ua/news/podolannia-osvitnikh-vtrat-u-matematytsi-stvoryly-muzei-matematyky-kuboid

В Україні створили перший інтерактивний Музей математики "Кубоїд", повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Це стратегічний освітній проект, покликаний зробити математику захопливою, доступною та цікавою. Його основна мета — допомогти українським учням подолати освітні втрати в математиці, змінити підходи до її викладання через інноваційні методики навчання та популяризацію STEM-дисциплін. Цікаво, що "Кубоїд" - це лише четвертий подібний музей у Європі та п’ятий у світі!", - йдеться у повідомленні міністерства.

Відзначається, що окрім експозицій, Музей математики пропонуватиме освітні програми для двох основних груп - освітян і дітей, які будуть доступними як очно в музеї, так і онлайн для всіх охочих.

"Музей математики - це унікальний простір, що поєднує шість тематичних і чотири навчальні зони для школярів і педагогів, а також 120 інтерактивних експонатів. Багато з них ми збирали по всьому світу, ще коли працювали в НЦ "МАНУ". Ми прагнемо, щоб музей був доступним для всіх регіонів України. Тому, окрім фізичного простору, він пропонуватиме онлайн-активності, а в майбутньому плануємо запустити ще й мобільну виставку з освітнім складником", - додали в Міносвіти.

Зокрема, музей пропонуватиме такі можливості для учнів: осягати теорію через дотик і взаємодію з експонатами; долати прогалини у знаннях завдяки спеціальним онлайн-програмам, що розробили педагоги й науковці; розвивати навички критичного мислення, логіки, просторової уяви; для вчителів: спеціальні курси й тренінги з упровадження інтерактивних методик у навчанні; простір для проведення занять, майстер-класів та воркшопів; професійне середовище для обміну досвідом і підвищення кваліфікації.

"Наразі простір працюватиме в тестовому режимі. Першими доступ до музею отримають школи, учні яких цього року здобули перемоги на Всеукраїнській олімпіаді з математики. Під час тестового періоду відбудуться перші заняття для дітей та педагогів. А вже з 1 травня Музей математики стане доступним для всіх охочих", - йдеться у повідомлені.

Відзначається, що проєкт реалізовано Національним центром "Мала академія наук України" та Міносвіти за підтримки ЮНІСЕФ в Україні та Theirworld.