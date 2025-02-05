IDS Ukraine на запит Міністерства освіти і науки України забезпечить енергонезалежність шкіл і дитячих закладів Миргорода

Компанія IDS Ukraine та її структурний підрозділ «Миргородський завод мінеральних вод» на запит Міністерства освіти і науки України профінансують і забезпечать заходи для підвищення енергонезалежності шкіл і дитячих садочків Миргорода.

Підтримка компанії спрямована на забезпечення освітніх потреб дітей міста, яка буде реалізована спільно з Миргородською міською радою.

Відповідний Меморандум про співпрацю задля забезпечення енергонезалежності освітніх закладів міста підписано для фінансування закупівлі та встановлення сучасних систем накопичення електроенергії, що дозволять забезпечити безперервність навчального процесу в школах і дитячих закладах Миргорода попри виклики у сфері енергетичної інфраструктури та блекаути.

«Ми віримо, що сталий безперервний освітній процес — це фундамент майбутнього України та запорука її процвітання. Забезпечення енергетичної незалежності навчальних закладів — це наступний крок IDS Ukraine в реалізації підтримки освіти в Україні. Це наш внесок від усієї душі в розвиток безпечного та комфортного освітнього середовища для школярів і дітей Миргорода», — прокоментував підписання меморандуму Марко Ткачук, генеральний директор IDS Ukraine.

В умовах нестабільності енергопостачання критично важливо гарантувати надійне енергозабезпечення навчальних закладів. IDS Ukraine і Миргородський завод мінеральних вод фінансуватимуть закупівлю дорогого енергетичного обладнання, доставку, інсталяцію та налаштування гібридних інверторів та акумуляторних блоків для забезпечення автономного живлення загальною вартістю 3 500 000 грн.

«Миргородський завод мінеральних вод групи IDS Ukraine як один із найбільших платників податків завжди був однією з найпотужніших опор економічного добробуту громади та її надійним соціальним партнером. І сьогодні завдяки співпраці з IDS Ukraine ми робимо новий важливий крок для розвитку громади — забезпечення енергетичної незалежності наших освітніх закладів. Ми щиро вдячні компанії за цю інвестицію в майбутнє наших дітей і сталий розвиток Миргорода», — прокоментував укладення меморандуму Сергій Соломаха, міський голова Миргорода.

Як працюватиме проєкт:

Миргородська міська рада визначає школи та дитсадки, які першочергово потребують енергонезалежних рішень і підтримки, забезпечує необхідну адміністративну та технічну координацію.

визначає школи та дитсадки, які першочергово потребують енергонезалежних рішень і підтримки, забезпечує необхідну адміністративну та технічну координацію. Фахівці проведуть аудит навчальних закладів для визначення оптимальних рішень щодо енергопостачання.

навчальних закладів для визначення оптимальних рішень щодо енергопостачання. IDS Ukraine і Миргородський завод мінеральних вод фінансують закупівлю, доставку, інсталяцію та налаштування гібридних інверторів та акумуляторних блоків вартістю 3 500 000 грн.

Реалізація проєкту розпочнеться одразу після погодження технічних параметрів, а його виконання планується до кінця 2025 року. У разі необхідності співпраця із забезпечення енергонезалежності дитячих закладів і шкіл між IDS Ukraine і громадою Миргорода за підтримки Міністерства освіти і науки України може бути продовжена для масштабування започаткованої ініціативи.

Компанія IDS Ukraine — активний учасник гуманітарних ініціатив і великий донор благодійної допомоги. Компанія безоплатно постачає питну воду для цивільних і військових, підтримує рятувальників і лікарні, реабілітаційні центри й освітні установи, закуповує амуніцію, обладнання та системи захисту для військових. Загальна сума допомоги від початку повномасштабного вторгнення сягнула 450 млн грн.

Проєкт у Миргороді – це ще один крок до енергетичної незалежності та стабільного майбутнього українських дітей.

Довідка про компанію:

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована в 1996 році. Зараз є найпотужнішим національним виробником бутильованих вод, до складу якого входить Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», Миргородський завод мінеральних вод, дистрибуційна компанія «ІДС» та оператор доставки води «ІДС Аква Сервіс». Група компаній володіє торговельними марками «Моршинська», «Миргородська», «Аляска» та «Аква Лайф».

IDS Ukraine є лідером ринку бутильованих вод і має значний вплив на формування та розвиток галузі. Загальна сума капітальних інвестицій, у тому числі у виробництво, за останні 5 років сягає 2,3 млрд грн. IDS Ukraine є найбільшим платником податків і зборів у галузі – 800 млн грн за 2023 рік, що на 101 млн грн більше, аніж у 2022-му. Надає роботу 3 000 осіб і відіграє значущу роль як основний роботодавець для таких невеликих міст, як Миргород і Моршин.

Від початку війни на потреби ЗСУ, ДСНС, лікарень, переселенців і мешканців деокупованих територій IDS Ukraine було передано продукції на більш ніж 200 млн грн, а загальна сума благодійної допомоги становить 450 млн грн.