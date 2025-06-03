Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
14:36 03.06.2025

Об`єм благодійної допомоги IDS Ukraine з початку повномасштабного вторгнення сягнув 500 млн грн

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Об`єм благодійної допомоги IDS Ukraine з початку повномасштабного вторгнення сягнув 500 млн грн

IDS Ukraine продовжує свою благодійну програму і за перший квартал 2025 року спрямувала на благодійні ініціативи 36 млн грн. Компанія виділяє кошти на підтримку програм реабілітації військових, спрямовує грошову допомогу на закупівлю амуніції для співробітників IDS Ukraine, які зараз служать, та відправляє мільйони літрів безоплатної бутильованої води для захисників, співробітників ДСНС, лікарень.

Загальна сума благодійної допомоги з початку повномасштабного вторгнення вже склала  503 млн грн. За обсягами коштів, витрачених на благодійні ініціативи, IDS Ukraine входить до переліку найбільших компаній-благодійників згідно рейтингу nv.ua, який включає найпотужніші приватні компанії-донатори України.

В рейтингу зібрано 150 найбільших приватних компаній та бізнес-груп, з них 10 – FMCG-сегменту, з-поміж яких IDS Ukraine – єдина українська компанія.

"Системна благодійна допомога завжди була невід’ємною частиною нашої діяльності. До 2022 року компанія інвестувала у екологічні ініціативи, розвиток громад, популяризацію здорового та активного способу життя. З початком повномасштабного вторгнення фокус допомоги змінився", — прокоментував Марко Ткачук, генеральний директор IDS Ukraine.

З 2022 року IDS Ukraine сфокусувала зусилля на трьох напрямках: підтримка військових, включаючи мобілізованих працівників, допомога в реабілітації захисників та забезпечення водою. З перших днів повномасштабного вторгнення компанія закуповує амуніцію, виділяє фінансову допомогу та передає воду військовим, рятувальникам, лікарням. З найбільших благодійних ініціатив – забезпечення якісною питною водою мешканців Херсонської області, що постраждали внаслідок підриву дамби на Каховському водосховищі в 2023 році. Тоді компанія за підтримки ОП та ОВА надала 5 млн літрів питної води на суму 35 млн грн для безкоштовного поширення серед тих, хто потребував допомоги. Також IDS Ukraine системно підтримує реабілітаційний центр Next Step Ukraine. Цьогоріч компанія вже передала фонду 1 млн грн. Крім того, 1 гривня з кожної проданої банки енергетичного напою "Воля" зі смаком "Оригінальний" перераховується реабілітаційному центру. Сумарно IDS Ukraine спрямувала на реабілітацію та протезування понад 5 млн грн.

IDS Ukraine – одна з небагатьох компаній, що продовжує виплачувати заробітну платню працівникам, які мобілізувалися до лав ЗСУ. Додатково двічі на рік для них закуповується вся потрібна амуніція.

 

Теги: #ids #ids_ukraine

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