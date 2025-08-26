100 тонн пластику за 5 років: "Зелена торба" від "Моршинської" – розширення покриття сервісу до національного рівня

100 тонн пластику – саме стільки учасники проєкту зібрали на переробку з моменту старту ініціативи у 2020 році. З того часу програма здобула статус національного сталого сервісу із сортування пластику, об’єднала понад 10 тисяч учасників і трансформувалася у відповідь на нові виклики — до захисту довкілля додали підтримку захисту України.

На п’ятому році дії ініціатива охоплює всю територію України, адже компанія IDS Ukraine є найбільшим виробником бутильованої води в Україні, отже, має і найбільшу мережу доставки з національним покриттям. Його географія, як і охоплення ініціативою "Зелена торба", сягає близько 1600 населених пунктів по всій країні: від мегаполісів, таких як Київ, Харків, Дніпро, Одеса та Львів, до невеликих містечок і селищ у всіх регіонах.

Протягом п’яти років учасники програми (10,5 тисяч українців з усіх міст країни) обміняли "зелені торби" з пластиком 108 тисяч разів. Для цього було задіяно майже 12 тисяч торб — спеціальних екосіток, в які клієнти збирають використану тару. У 2025 році в ініціативі "Зелена торба" беруть участь понад 2,5 тисячі клієнтів кожного місяця, а щомісячний обсяг зібраного пластику сягає понад 2 тонни. Для прикладу, 100 тонн зібраного пластику – це орієнтовна вага 50 легкових автомобілів або 2 повних вантажних потягів із контейнерами для сміття.

Проєкт "Зелена торба" розпочався у межах програми "Разом за природу". З перших днів його місія була визначена як практична турбота бренда про довкілля та популяризація відповідального споживання, а головне — допомога споживачам виявляти свою повсякденну екосвідомість завдяки зручному сортуванню використаного пластику з маркуванням PET1. Це означає, що проєкт "Зелена торба" став інструментом вилучення пластику на переробку (це стосується і брендів інших виробників), запропонувавши споживачам зручний сервіс рециклінгу пластикової упаковки.

Запуск цієї ініціативи також став відображенням глибинної трансформації компанії IDS Ukraine на підтримку ініціатив зі сталого розвитку, охорони довкілля та мінімізації використання пластику, що допомагає зменшити його обіг і вплив на довкілля. У 2020 році компанія ухвалила сталі рішення у сфері пакування — зменшила вагу пляшки та впровадила ковпачок із меншою кількістю пластику.

У 2023 році проєкт набув нового виміру, ставши відповіддю на виклики повномасштабної війни. У співпраці з технологічними партнерами та волонтерами компанія запустила ініціативу на підтримку оборони "Зелена торба — сортуй на дрони!": відтоді зібрані пластикові пляшки стали переробляти на сировину для 3D-друку, яка стала основою для 3D-принтингу змінних запасних деталей для навчальних дронів. Їх отримали школи пілотування для майбутніх дронарів — операторів БПЛА, які після підготовки ставали на захист України та виходили на бойові завдання.

"Комусь може видаватися, що екологічні ініціативи втратили пріоритет під час війни. Однак проєкт "Зелена торба" довів: відповідальний бізнес, маючи достатню мотивацію та патріотизм, може поєднати і збереження довкілля, і допомогу обороні. Компонент проєкту із забезпечення шкіл для дронарів деталями для БПЛА пройшов повний технологічний шлях — від аналізу технічних умов, тестування можливостей партнерів і польових випробувань самих деталей до налагодження логістики", — підкреслює Олена Трубіхіна, директорка компанії IDS Aqua Service, яка входить до групи компаній IDS Ukraine.

Проєкт також сприяв збільшенню кількості нових підписників програми. Все більше клієнтів приєднуються до ініціативи: замовляючи сітки разом із водою через онлайн-магазин MyWaterShop від IDS Aquа Service, українські споживачі мають змогу долучитися до сортування пластику навіть у невеликих населених пунктах і робити свій повсякденний практичний внесок у збереження довкілля.

"Ми вдячні кожному, хто долучився до проєкту протягом п’яти років. Місія проєкту "Зелена торба" набагато ширша, аніж просто повернути PET-пляшку в переробку. Це наш спосіб популяризувати та зробити доступною в повсякденному житті екологічно відповідальну культуру споживання, спрямувати нашу соціальну згуртованість на практичний внесок у захист довкілля і захист нашої країни. Наша філософія проста: немає маленьких справ чи маленької допомоги. Об’єднання багатьох людей і відповідальних брендів здатне допомагати країні й обороні, навіть якщо це пов’язано зі звичайною торбою для пластику", — зазначає Оксана Панкіна, директорка з комунікацій IDS Ukraine.

Довідка про компанію:

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована в 1996 році. Зараз є найпотужнішим національним виробником бутильованих вод, до складу якого входить "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", "Миргородський завод мінеральних вод", дистрибуційна компанія "ІДС" та оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс". Група компаній володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".

IDS Ukraine є лідером ринку бутильованих вод і має значний вплив на формування та розвиток галузі. Загальна сума капітальних інвестицій, у тому числі у виробництво, за останні 5 років сягає 2,3 млрд грн. IDS Ukraine є найбільшим платником податків і зборів у галузі – 1,15 млрд грн у 2024 році, що на 44% більше порівняно з 2023 роком. Надає роботу 3 000 осіб і відіграє значущу роль як основний роботодавець для таких невеликих міст, як Миргород і Моршин.

Від початку війни на потреби ЗСУ, ДСНС, лікарень, переселенців і мешканців деокупованих територій IDS Ukraine було передано продукції на більш ніж 200 млн грн, а загальна сума благодійної допомоги становить понад 500 млн грн.