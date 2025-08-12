У першому півріччі 2025 року IDS Ukraine збільшила податковий внесок на 33% – до майже пів мільярда гривень

За підсумками діяльності в першому півріччі 2025 року група IDS Ukraine та її ключові підприємства сплатили понад 492,6 млн грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.

Цей показник на 33% перевищує минулорічний рівень, коли за аналогічний період 2024 року компаніями групи IDS Ukraine були сплачені податки та збори до бюджетів усіх рівнів на суму понад 368,8 млн грн.

Зростання податкових надходжень стало результатом системної роботи команди, впровадження інноваційних підходів до управління та нових продуктів, а також завдяки стабільній роботі виробництв у Миргороді та Моршині.

Сумарний податковий внесок цих підприємств групи IDS Ukraine, які є ключовими донорами місцевих бюджетів у громадах присутності, становить 202,6 млн грн:

Моршинський завод мінеральних вод “ Оскар ” сплатив за шість місяців поточного року 145,8 млн грн — це на 8,3% більше за 134,6 млн грн, сплачених за перше півріччя 2024 року;

Миргородський завод мінеральних вод перерахував за шість місяців поточного року податків і зборів на 56,8 млн грн — це на 20,3% більше, ніж за такий самий період минулого року, коли було сплачено понад 47,2 млн грн.

Попри виклики у сфері безпеки та інфраструктури IDS Ukraine залишається найбільшим платником податків у своїй галузі, а також одним із найбільших донорів бюджетів усіх рівнів серед провідних бізнес-флагманів України.

"Стійкість, ефективність і висока динаміка зростання бізнес-показників і бюджетних відрахувань — це практичний результат щоденних зусиль кожного в команді IDS Ukraine. Наша стала діяльність — опора для партнерів і підтримка споживачів, а сплата податків — наш внесок у бюджетну стабільність, оборону України та розвиток громад. Ми горді тим, що завдяки своєму зростанню IDS Ukraine може спрямовувати більше ресурсів на підтримку для України, її громадян і захисників", — прокоментував результати генеральний директор IDS Ukraine Марко Ткачук.

Зростання прихильності споживачів до новинок від компанії — лінійки негазованих напоїв "Моршинська" зі смаками — стало одним із драйверів збільшення виробництва та продажів. Ці фактори дозволили IDS Ukraine розширити внесок у зайнятість для українців у локаціях присутності. Загальна чисельність команди, яка перевищує 3000 працівників, у другому півріччі 2024 року зросла на 5,2%, а в першій половині 2025 року зафіксований додатковий приріст чисельності персоналу ще на 1,4%.

Ця позитивна динаміка свідчить про стале зростання компанії, розширення виробництва та ринкової присутності брендів і, як наслідок, збільшення внеску до бюджетів усіх рівнів, економіки країни та створення робочих місць на загальнонаціональному рівні.

Стабільна діяльність і динамічне зростання дозволяють компанії бути одним із ключових корпоративних донорів гуманітарної допомоги для українців, рятувальників, медиків і захисників: масштаби благодійної допомоги та гуманітарних ініціатив IDS Ukraine з початку повномасштабного вторгнення перевищують пів мільярда гривень.

Довідка про компанію:

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована в 1996 році. Зараз є найпотужнішим національним виробником бутильованих вод, до складу якого входить "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", "Миргородський завод мінеральних вод", дистрибуційна компанія "ІДС" та оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс". Група компаній володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".

IDS Ukraine є лідером ринку бутильованих вод і має значний вплив на формування та розвиток галузі. Загальна сума капітальних інвестицій, у тому числі у виробництво, за останні 5 років сягає 2,3 млрд грн. IDS Ukraine є найбільшим платником податків і зборів у галузі – 1,15 млрд грн у 2024 році, що на 44% більше порівняно з 2023 роком. Надає роботу 3 000 осіб і відіграє значущу роль як основний роботодавець для таких невеликих міст, як Миргород і Моршин.

Від початку війни на потреби ЗСУ, ДСНС, лікарень, переселенців і мешканців деокупованих територій IDS Ukraine було передано продукції на більш ніж 200 млн грн, а загальна сума благодійної допомоги становить понад 500 млн грн.