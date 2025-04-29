Інтерфакс-Україна
Події
00:10 29.04.2025

АРМА перевірить інформацію щодо вартості активів виробника "Моршинської" у ВАКС і СБУ

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Сумарна Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продовжить процес відбору незалежного оцінювача для активу "Моршинська" в рамках нового конкурсу на управителя, збір ринкових консультацій триватиме до 2 травня 2025 року, повідомила очільниця агентства Олена Дума в Telegram.

"Нацагентство змушене констатувати початок безпрецедентного тиску в медіапросторі з метою маніпулювання оцінкою арештованого активу. За наявною інформацією, власники вдаються до механізмів встановлення завищеноі оцінки активів,  яка майже в 4 рази перевищує вартість, встановлену під час попередньої оцінки", - наголосила вона. 

Дума нагадала, що від час останнього судового засідання у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) розглядалася справа про стягнення в дохід держави 100% корпоративних прав усіх семи компаній групи IDS Ukraine. Справу розглядають із вересня 2024 року. При цьому жоден учасник судового провадження досі не надав суду зазначеної оцінки.

Відтак АРМА направило офіційний лист ВАКС із запитом щодо підтвердження наявності оцінки на 6 млрд грн. Крім того, направлено звернення до Служби безпеки України, щодо перевірки пов'язаності такого оцінювача з власником арештованого активу. 

В агентстві підкреслили, що попередня оцінка вартості активів компанії жодного разу не була оскаржена власниками у встановленому законом порядку, що свідчить про її об'єктивність та відповідність ринковим реаліям.

"АРМА сприймає такі дії як спробу неправомірного впливу на процес управління арештованими активами та перешкоджання реалізації законних повноважень. Це особливо цинічно відбувається на тлі того, що компанія продовжує приносити мільярдні прибутки, які за даними податкової йдуть на користь власників, а не держави під час війни", - наголосила Дума.

Агентство підтвердило непохитність своєї позиції діяти винятково в межах чинного законодавства та забезпечити максимально справедливу й обґрунтовану оцінку активу "Моршинська" для подальшого ефективного управління в інтересах держави.

В агентстві висловили жаль, що наведені факти не прискорили внесення законопроекту №10069, який мав би розблокувати управління корпоративними правами, в порядок денний розгляду парламентом.

"Справа про націоналізацію цього активу вже рік розглядається в суді і якби цей законопроєкт був проголосований, актив увесь цей час приносив би дохід державі", - резюмувала очільниця АРМА і додала, що АРМА наприкінці березня 2025 року розірвала договір із попереднім управителем "Карпатські мінеральні води" як нереалізований через законодавчі обмеження, які забороняють управляти корпоративними правами без погодження з власниками — підсанкційними особами або громадянами РФ.

Як повідомлялося, IDS Ukraine 28 квітня оприлюднила на своєму сайті інформацію, яку надав ВАКС один із акціонерів групи компаній "Black Waters Limited. Сумарна вартість корпоративних прав головної компанії ПрАТ "Індустріальні дистрибуційні системи" і виробничо-логістичного комплексу ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар"" станом на 2025 рік оцінено в 5,8 млрд грн.

У компанії наголосили, що в 2023 році незалежна оцінка корпоративних прав цих підприємств групи компаній IDS Ukraine становила 3 млрд грн. Проте АРМА  під час конкурсу з вибору управителя для корпоративних прав підприємств IDS Ukraine у 2023 році її оцінила в 1,4 млрд грн.

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована у 1996 році, найбільший національний виробник бутильованих вод. До складу холдингу входить Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", "Миргородський завод мінеральних вод", дистрибуційна компанія "ІДС" та оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс".

ГК володіє торговими марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".

Як повідомлялося, кіпрська International Distribution Systems Limited, власник, найбільшого українського виробника мінеральних вод IDS Ukraine, у листопаді 2023 року підпала під українські санкції у вигляді блокування активів, запобігання виведенню капіталів за кордон та заборони збільшення статутного капіталу пов'язаних українських компаній.

Аналогічні санкції застосовані ще до восьми компаній: до чотирьох – Sogeral Foundation, Haberfield Limited, Slavisilla Holdings Limited та Dendar Investment Fund Limited (усі – Кіпр) – терміном на 10 років, тоді як до IDS Limited та чотирьох інших – терміном на два роки. Серед останніх також Alfa Finance Holdings Limited, Erasmony Limited, Rissa Investments Limited та CTF Holdings SA.

Більшість зазначених компаній пов'язані з Михайлом Фрідманом та іншими співвласниками так званої Альфа Груп.

Наразі триває процес націоналізації компанії. Справу за позовом Міністерства юстиції щодо вилучення корпоративних прав IDS Ukraine у дохід держави продовжує розглядати Вищий антикорупційний суд України.

Джерело: https://t.me/olena_duma_arma/2839

Теги: #арма #перевірка #активи #моршинська

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