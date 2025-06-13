IDS Ukraine за перший квартал 2025 року сплатила до бюджету 236,3 млн грн

За перший квартал 2025 року IDS Ukraine сплатила до бюджету 236,3 млн грн податків і зборів. Це на 37% перевищує аналогічний показник 2024 року. Так, компанія стабільно утримає позицію найбільшого платника податків у галузі бутильованих вод.

За даними редакційного рейтингу NV, компанія увійшла до ТОП-10 найбільших платників податків 2024 року в сегменті FMCG, перерахувавши до бюджетів усіх рівнів 1,15 млрд грн податків і зборів. Ця сума на 44% перевищує показник 2023 року, коли податкові надходження становили близько 800 млн грн. Загальний же внесок компанії до бюджетів країни всіх рівнів з початку повномасштабного російського вторгнення перевищив 2,8 млрд грн.

"IDS Ukraine – найбільший платник податків у своїй галузі. Ми працюємо прозоро й стабільно, залишаючись надійним партнером для держави навіть в умовах воєнного стану. Зростання податкових відрахувань та галузеве лідерство за цим параметром — це наслідок роботи всієї команди, впровадження нових продуктів та нарощування обсягів виробництва. Навіть у часи найважчих викликів ми продовжуємо інвестувати в розвиток брендів та виробництва", — прокоментував входження до рейтингу найбільших платників податків Марко Ткачук, генеральний директор IDS Ukraine.

Протягом 2024 року компанія істотно розширила лінійку продуктів. Портфель флагманських брендів води "Моршинська", "Миргородська" та "Аляска" поповнили нові смаки соковмісних напоїв "Лимонада", "Моршинська" зі смаками, а також розширена лінійка смаків енергетичного напою "Воля". Торік частка IDS Ukraine на ринку бутильованої води сягнула 40,2% у літрах. Це дало змогу компанії досягти рекордних показників річного виторгу в розмірі 6,8 млрд грн, що й стало джерелом зростання податкових відрахувань.

Виробничі платформи IDS Ukraine працюють у гарячий сезон на повну потужність, а підприємства групи — "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" та "Миргородський завод мінеральних вод" — є ключовими донорами бюджетів у громадах присутності. Зокрема, торік їхній податковий внесок сягнув 370,4 млн грн та 164,6 млн грн відповідно.

Рейтинг найбільших платників податків NV сформований за результатами запитів до понад 170 найбільших приватних компаній України, які надали дані про обсяги сплачених податків за 2024 рік.

IDS Ukraine — один із небагатьох представників галузі FMCG-food&drinks, що увійшов до цього переліку лідерів.

Динамічне зростання бізнес-показників компанії є джерелом її масштабної гуманітарної підтримки та благодійної допомоги: із загальним внеском на кінець 2024 року понад 465 млн грн IDS Ukraine також увійшла до переліку найбільших донорів гуманітарної підтримки в лістингу корпоративних благодійників NV.

Довідка про компанію:

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована в 1996 році. Зараз є найпотужнішим національним виробником бутильованих вод, до складу якого входить "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", "Миргородський завод мінеральних вод", дистрибуційна компанія "ІДС" та оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс". Група компаній володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".

IDS Ukraine є лідером ринку бутильованих вод і має значний вплив на формування та розвиток галузі. Загальна сума капітальних інвестицій, у тому числі у виробництво, за останні 5 років сягає 2,3 млрд грн. IDS Ukraine є найбільшим платником податків і зборів у галузі – 1,15 млрд грн у 2024 році, що на 44% більше порівняно з 2023 роком. Надає роботу 3 000 осіб і відіграє значущу роль як основний роботодавець для таких невеликих міст, як Миргород і Моршин.

Від початку війни на потреби ЗСУ, ДСНС, лікарень, переселенців і мешканців деокупованих територій IDS Ukraine було передано продукції на більш ніж 200 млн грн, а загальна сума благодійної допомоги становить понад 500 млн грн.