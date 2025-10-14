Інтерфакс-Україна
00:19 14.10.2025

АРМА почала підготовку до повторного конкурсу на управління "Моршинською"

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) заявляє про завершення врегулювання тривалої й заплутаної ситуації навколо арештованих корпоративних прав групи компаній IDS Ukraine, одного з найбільших виробників бутильованої води і напоїв в Україні, в тому числі бренду "Моршинська", та початок підготовки повторного конкурсу на управління.

"Ми розібралися у ситуації, яка роками залишалася без рішення. Тепер процес повернено у законне русло, і ми готуємо відкритий конкурс з управління корпоративними правами IDS Ukraine", – наводяться в релізі АРМА на його сайті слова т.в.о. голови агентства Ярослави Максименко.

Зазначається, що АРМА вже провело робочу зустріч з керівництвом IDS Ukraine, під час якої сторони обговорили подальші кроки та державні пріоритети – розвиток бізнесу, підтримку працівників і фінансову прозорість.

"Конкурс буде оголошено вже незабаром. Наразі тривають ринкові консультації щодо управління цим активом", – йдеться у повідомлені.

Згідно з інформацією на сайті, попередні ринкові консультації були оголошені 3 вересня цього року й заявки приймалися до 26 вересня. Інформація про результати цього етапу поки відсутня.

Як повідомлялося, АРМА восени 2022 року за рішенням суду отримало в управління корпоративні права (зокрема, Миргородського та Моршинського заводів), промислові зразки та торговельні марки підприємств групи IDS Ukraine. У квітні 2023 року управителем активів Моршинської обрали компанію "Карпатські мінеральні води", однак передача активу в управління так і не відбулася. В березні цього року АРМА повідомила про розрив договору як такого, що не був реалізований.

Міністерство юстиції у вересні 2024 року подало позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо стягнення в дохід держави активів IDS Ukraine та інших активів російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена, Андрія Косогова і компанії Rissa Investments Limited. Зокрема, ідеться про 100% акцій ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод", ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи" (ІДС), а також 100% частки в ТОВ "ІДС Аква Сервіс", ТОВ "Потужність", ПП "ІВА" і ДП "НОВА.КОМ", якими опосередковано володіє Rissa Investments Limited.

В IDS Ukraine у жовтні минулого року закликали Мінюст заборонити АРМА вчиняти дії з передання частини активів керуючій компанії та провести націоналізацію за вигідним для держави сценарієм. На думку менеджменту компанії, такий сценарій є найменш руйнівним способом вилучення активів, що перебувають під санкціями. На той момент група оцінбвала свою частку на ринку фасованої мінеральної та питної води в Україні більше ніж 40%, у тому числі ТМ "Моршинська" – 27%.

