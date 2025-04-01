Інтерфакс-Україна

Події

04:41 01.04.2025

Прагнення України до НАТО могло стати причиною війни — Трамп

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Президент США Дональд Трамп заявив, що прагнення України стати членом НАТО могло стати причиною війни РФ проти України, повідомляє CNN у вівторок.

"Зеленський хоче бути членом НАТО, але він ніколи не буде членом НАТО. Він це розуміє", - сказав Трамп журналістам.

Американський лідер також висловив думку, що саме питання членства України в НАТО "могло стати однією з причин початку війни".

Як повідомлялось, ще 12 лютого Трамп підтримав позицію глави Пентагону Піта Гегсета, який назвав вступ України до Альянсу нереалістичним сценарієм мирного врегулювання. А 26 лютого він заявив, що Україні слід забути про вступ до НАТО. Водночас під час переговорів у Саудівській Аравії 13 березня українська сторона запевнила США, що не розглядатиме відмову від членства в НАТО як частину можливої мирної угоди.

Джерело: https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-presidency-news-03-31-25#cm8xdeozg000g3b6nbvhfz373

Теги: #нато #війна #сша

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