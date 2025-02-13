Інтерфакс-Україна
Події
10:24 13.02.2025

Милованов: Україні треба "не дражнити Трампа" і "посилювати армію"

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Милованов: Україні треба "не дражнити Трампа" і "посилювати армію"

Останні заяви президента США Дональда Трампа про зняття з порядку денного питання щодо вступу України у НАТО, про відмову надавати достатню підтримку лише дезавуюють політику всіх минулих адміністрацій США, роблять її ясною і прозорою: за таких умов в України один вихід – покладатися лише на себе, посилювати армію та проводити реформи для вступу в Європейський союз.

Таку думку висловив президент університету "Київська школа економіки" (КШЕ, KSE) Тимофій Милованов.

"Ми завжди жили в цій реальності. Але не хотіли її визнавати. Різниця між Байденом і Трампом в тому, що Трамп прямо говорить, те що думав Байден. Байден був проти НАТО, проти надання Україні достатньої підтримки, щоб повернути окуповані території коли це було можливо, і проти сильних санкцій на росію. Трамп це озвучує прямо", - написав він у фейсбук у четвер.

На думку Милованова, різниця між Трампом і Байденом в тому, що Байден підтримував продовження війни, але не надавав достатньої допомоги, "а Трамп підтримує закінчення війни, але теж не надасть достатньої допомоги. Правда, він і не зупиняє ту допомогу, яка вже йде. Жодний з них не робив нічого щоб війна в майбутньому не відновилась. Трамп прямо каже - це проблема України і Європи".

За його словами, попередні американські президенти вели схожу політику. "Вони не надавали серйозну допомогу, не вводили санкції (наприклад, після Криму), та не приймали Україну до НАТО, хоча постійно робили заяви про таку підтримку й можливість у майбутньому".

Милованов вважає, що реальним для України в наявних умовах - можливість вступити в ЄС. "Це потебує внутрішньої роботи, складної. Це виклик, але справжня, реальна можливість", - наголосив він.

"BBC сьогодні зранку запитала мене, щоб я порадив президенту України як громадянин України. Я відповів: "не дражнити Трампа" і "посилювати армію"", - додав Милованов.

"Немає світу, в якому США переможуть росію. Немає світу, в якому президент чи уряд США наведе порядок в Україні, побудує армію, поборе корупцію, чи проведе реформи. Цього світу ніколи не існувало. Все гарне, що сталось в Україні, це завдяки людям України. Це українці зупинили росію в 2022 попри зневіру світу. Це українці є вільними від росіі 30 років попри те, що росія спромоглась зробити, наприклад, з Білоруссю або Грузією. Це українці тримають економіки і воюють в армії. Трамп вчора зробив це явним для всіх", - підсумував Милованов.

Теги: #милованов #трамп

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