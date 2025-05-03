Інтерфакс-Україна
Інвестиції
12:10 03.05.2025

Університет KSE має намір довести рівень інвестицій на студента до $10 тис. – Милованов

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Університет KSE має намір довести рівень інвестицій на студента до $10 тис. – Милованов

Новий проєкт приватного університету "Київська школа економіки" (KSE) з купівлі "Гольф Клуб" на Оболоні в Києві для нового кампусу загальною вартістю $40 млн спрямований на збільшення інвестицій на студента до $10 тис., бо саме такі спеціалісти необхідні для сильної України, яка знаходиться під загрозою виживання, заявив президент KSE Тимофій Милованов.

"Російська імперія зараз інвестує до $10 тис. в топових університетах (МФТІ, МГУ) та до $4 тис. в будь-якому університеті на студента – платить зарплати спеціалістам, стипендії студентам, створює умови, де їм жити, щоб вони цим не переймалися, а вчилися. А скільки Україна інвестує? – $1,5 тис. в нетоповому університеті, $2,5 тис. в топовому, $4-5 в УКУ (Український католицький університет) і до $8 тис. в Київській школі економіки. Ми хочемо довести цей показник до $10 тис.", – сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Милованов зазначив, що угода, в якій $18 млн пішло безпосередньо на купівлю "Гольф Клубу" з 14,5 тис. кв. м площ та 5 га землі в оренді, а решта грошей підуть на створення освітнього процесу за найсучаснішими стандартами, є частиною плану, який був затверджений в 2022 році на початку війни.

"KSE має піти в інженерію, в STEM, в демократичні практики, в юриспруденцію. Це те, що потрібно для демократичної, сильної України, яка під загрозою виживання. Інженери, математики, юристи, психологи, урбаністи, історики – ми фокусуємося на тому, що потрібно сьогодні екзистенційно Україні", – описав цей план президент.

Він додав, що наглядова рада поставила йому завдання фокусуватися саме на цьому й зробила дуже агресивний контракт: "нафандрейзити гроші, збільшити вплив, обороти, кількість людей в KSE – побудувати команду та наростити кількість студентів до 2-2,5 тисяч до 2027-го року". Милованов вказав, що є шанси, що це буде виконано до 2026-го чи навіть до 25-го року.

За його словами, зараз з необхідної суми в $40 млн вже акумульовано $25 млн, а решта грошей – $15 млн – ще добиратиметься у роботі з донорами як за кордоном, так і в Україні.

Президент KSE уточнив, що зараз в університеті вчиться 1100 студентів, тоді як менше трьох років тому їх було всього 200.

Він пояснив, що за світовими цільовими показниками, на які дивилася команда KSE під час підготовки угоди, на студента необхідно від 10 до 16 кв. м, тоді як університет має будівлю лише на 4,5 тис. кв. м, тобто 4 кв. м на людину.

"Ми в три зміни організовуємо навчання, щось доорендовуємо, тож вимоги ліцензійні виконуємо, але все одно нам треба мати у власності по 10-12 квадратів на людину… З урахуванням того, що ми купили біля 15 тис. кв. м … плюс ми орендуємо ще в шести локаціях по Києву, хоча це мало кому відомо, то ми якраз виходимо на забезпечення цих двох тисяч студентів", – описав він ситуацію.

Милованов підкреслив, що значна частина інвестицій з вказаних $40 млн піде на стипендії для студентів, бо в університеті тільки 45% студентів під час війни платять, тоді як 55% вчаться безкоштовно.

"Це діти військових, ветерани, переселенці, просто талановиті люди, які не можуть собі дозволити за це заплатити. Ми хочемо, щоб освіта була доступною. Коли заходить мова про приватний університет, деякі часто думають, що це про заробляння грошей. Але ми неприбуткова організація, ми витрачаємо гроші, інвестуємо їх в людину", – наголосив президент.

Він повідомив, що наразі KSE не добирає на операційні витрати університету та KSE Institute десь $5-10 млн щороку. "По нас сильно вдарило USAID, звідки було декілька мільйонів доларів на рік. Гадаю, ми там в цілому на вже підписаних контрактах десь $15 млн втратили. Боляче, але виживемо", – сказав серед іншого Милованов.

За його словами, стипендії разом із залученням якісних викладачів та організацією освітнього процесу – техніка, книжки, доступ до знань, міжнародні обміни, поїздки, конференції, форуми – ці витрати оцінюються у $10 млн або біля чверті з загальної суми проєкту. Як уточнив Милованов, в цих $10 млн є $3 млн на контракт з Olin College of Engineering, який в процесі підписання.

"Вони робитимуть з нас sister institution. Це один з топових, бутикових, спеціалізованих інженерних коледжів, який навіть MIT (Massachusetts Institute of Technology – ІФ-У) хоче придбати", – пояснив президент KSE.

KSE — приватний університет та дослідницький центр, заснований у 1996 році. Функціонує як неприбуткова організація, зареєстрована у США. З 2022 року донори KSE спрямували понад $150 млн на гуманітарні, оборонні та освітні проєкти, зокрема на розвиток університетської інфраструктури.

Теги: #kse #студенти #інвестиції #милованов

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