Інтерфакс-Україна
Інвестиції
11:20 03.05.2025

KSE інвестує $10 млн у переобладнання "Гольф Клубу" в Києві в кампус, як в топових університетах, – Милованов

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KSE інвестує $10 млн у переобладнання "Гольф Клубу" в Києві в кампус, як в топових університетах, – Милованов

Університет "Київська школа економіки" (KSE) планує інвестувати $10 млн у внутрішню реконструкцію придбаного нещодавно за $18 млн "Гольф Клуб" на Оболоні в Києві, щоб створений на його базі кампус відповідав вимогам провідних світових університетів, повідомив президент KSE Тимофій Милованов.

"Близько $10 млн має піти на внутрішню реконструкцію, на зовнішню. Там треба все знести, поставити лабораторії, амфітеатри, мейкерспейси. … Наповнення самого кампусу, його начинка якісними та сучасними освітніми речами, такими, як в топових університетах, коштуватиме $10 млн", – сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Милованова, KSE відправляла команду дивитися в MIT (Massachusetts Institute of Technology – ІФ-У), що таке мейкерспейс.

"Це де студент має доступ до всіх сучасних роботів, лазерів, станків з програмним управлінням – до всього, що завгодно, щоб за наявності ідеї він чи вона зробили прототип. Там має стояти все обладнання – від проєкторів до аудиторій, має бути доступ до софтверу, який коштує грошей навіть для університетів.", – пояснив президент KSE.

Він додав, що планується відкрити ці мейкерспейси і для студентів інших "вишів".

Милованов нагадав, що перша будівлею KSE в Києві на Шпака, 3, коштувала $2,5 млн і ще $2,5 млн пішло за ремонт: укриття, sleeping capsules, стелажі для бібліотеки, камери з AI, які дозволяють вести гібридні лекції, безпекову система, пожежна, сучасна вентиляція, батареї та генератори на випадок blackout.

Частина цього в Гольф Клубі вже є, але він був розрахований на невеличку кількість людей, а не на декілька тисяч студентів, які тут працюватимуть, додав президент KSE. Серед іншого він вказав на дуже добре ізольовані підвали будівлі, де можна зробити укриття на всіх студентів та викладачів.

Він підкреслив, що дуже задоволений купівлею, бо "Гольф Клубу" побудований дуже якісно, тож ціна угоди з урахуванням розташування дуже вигідна – $18 млн за 14,5 тис. кв. м площі плюс 5 гектарів землі в оренді.

"Навіть якщо не рахувати землю та місце біля Дніпра, то це по $1200 за кв. м! … Але зараз немає покупців. У людей, якщо буде $20 млн, вони в Індонезії готель собі куплять, а не в Україну інвестують. Гадаю, що це просто фактор війни, і нам дуже пощастило - без війни це було б в рази дорожче", – вважає Милованов.

За його словами, в теорії перші студенти змогли б и користуватися реконструйованою будівлею вже в січні наступного року, хоча на практиці це може бути довше, в тому числі через існуючих орендарів, з якими KSE хотіло би вирішити питання без сварок.

"Але в Гольф Клубі дві будівлі. Одна з них порожня – там нема орендарів. Тому ми вже заходимо до неї з демонтажем на цьому тижні, й, можливо, вона запрацює раніше. Саме там робитимемо мейкер-спейси, амфітеатри, інше значне репланування", – повідомив президент KSE.

Він підкреслив, що університет зберігатиме спортивну призначення землі, яке це передбачено орендним договором.

"Ми все робитимемо повністю за законом, тому гольф залишимо. Деякі гарні бізнесмени нам вже пишуть, як це можна покращити. Тож, може, і в цьому напрямку щось є", – сказав Милованов.

В той же час він повідомив, що на майбутнє KSE хотіло би розширити призначення земельної ділянки, щоб воно повністю відповідало університету, тож подаватиме офіційно всі документи в Київраду.

"Це, гадаю, займе 5-7 років. Але іншого шляху в нас нема, тому що ми американська компанія. Хоча мені місцеві девелопери кажуть: Тимофію, що ти цим займаєшся? Роби, що треба, а там повирішуєш. Але ми так не робимо, ми американська компанія. Ми нічого так вирішувати не вміємо", – підкреслив він.

KSE — приватний університет та дослідницький центр, заснований у 1996 році. Функціонує як неприбуткова організація, зареєстрована у США. З 2022 року донори KSE спрямували понад $150 млн на гуманітарні, оборонні та освітні проєкти, зокрема на розвиток університетської інфраструктури.

Теги: #kse #інвестиції #милованов #кампус #гольф_клуб

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