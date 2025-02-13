Інтерфакс-Україна
Події
09:26 13.02.2025

Петиція до уряду щодо скасування наказу МОН про рекомендації оцінювання результатів навчання набрала 25 тис. голосів

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Петиція до уряду щодо скасування наказу МОН про рекомендації оцінювання результатів навчання набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом скасувати наказ Міністерства освіти і науки про затвердження рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петиція була подана 23 грудня 2024 року і станом на 13 лютого набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"Просимо скасувати наказ МОН України від 2.08.2024 року №1093 "Про затвердження рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання", яким затверджено рекомендації щодо оцінювання результатів навчання здобувачів освіти відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти (5-9 кл., НУШ)", - йдеться в тексті петиції.

Автори вважають, що дані рекомендації зовсім не сприяють покращенню якості освітнього процесу, а тільки створюють додаткове бюрократичне навантаження для вчителів.

"Рекомендуємо переглянути підхід до оцінювання результатів навчання в загальній середній освіті і напрацьовувати прості та ефективні методи оцінювання", - йдеться в петиції.

Теги: #оцінювання #мон #петиція

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