Інтерфакс-Україна

Події

00:53 01.04.2025

США запровадили санкції проти шести чиновників Китаю і Гонконгу за екстериторіальне застосування закону про нацбезпеку

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Сполучені Штати оголосили про введення санкцій проти шести китайських і гонконгських чиновників через їхню причетність до екстериторіального застосування закону про національну безпеку Гонконгу, повідомляє видання The Guardian у понеділок.

Як повідомив Державний департамент США, серед підсанкційних осіб – міністр юстиції Гонконгу та комісар поліції.

"Вони брали участь у діях або політиці, які підривають автономію Гонконгу всупереч зобов’язанням Китаю, а також у транснаціональних репресіях. Вони використовували закони Гонконгу про національну безпеку, щоб залякати, змусити замовкнути 19 продемократичних активістів, які були змушені втекти за кордон, включаючи громадянина США і чотирьох інших резидентів США", - йдеться у заяві державного департаменту.

Джерело:https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9789888754472-011/pdf?licenseType=restricted&srsltid=AfmBOoryYpThgnhnRJIekIUpHZfpLYrDweEKqQR4zWRm9HIK1_eZWUqv

Теги: #китай #санкції #сша #гонконг

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