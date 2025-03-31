Комбат 425 ОББпС "ОЧІ": маємо БПЛА за ціною поганого танка за борт, наші фахівці вдосконалюють навички цілодобово

Пілоти 425 окремого батальйон безпілотних систем "ОЧІ" Сухопутних військ працюють з унікальними комплексами, що коштують мільйони гривень, та весь час вдосконалюють свої навички, адже технічний прогрес рухається занадто швидко, наголосив командир 425 ОББпС "ОЧІ" підполковник Валерій "Гост" Поваров.

"Командуванням було прийняте рішення розширити підрозділ, ми стали батальйоном. Ми змогли розгорнути інформаційно-комунікаційну систему у свій більший штат, а наші бойові пілоти працюють за окремими напрямками. Ми вже розділилися в батальйоні на: застосування FPV-дронів; бомберів; дронів дальнього ураження ("фронт страйки"), застосування розвідувальних БПЛА дальньої дії і рота наземних роботизованих комплексів", - розповів він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Комбат зазначив, що його пілоти "літали" й на 20, і на 30 кілометрів вглиб, вражаючи техніку противника.

"У нас один із найкращих підрозділів FPV, який вміє вражати техніку, і по 20 танків в день знищували. Тобто вони вміють заходити далеко, подолати супротив всяких засобів, що перешкоджають діяльності дрона, і ефективно уражати. Це ж саме у нас є і по крилах. Ми це зараз вдосконалюємо. Є крила, які тільки зараз розробили. Тобто абсолютно нові речі, новації, наприклад, фарба, яка перешкоджає дії радіоелектронної розвідки, дає можливість уникати. І ми зараз намагаємося їх теж вдосконалювати і застосувати у нас", - розповів Поваров.

Відповідаючи на питання стосовно ключових викликів батальйону, він сказав, що, по-перше, - це безпосереднє отримання обладнання, яке є дуже дорогим, для застосування на фронті.

"Деякі наші зразки коштують 4 мільйони доларів. Тобто розумієте, що довірити таку техніку можна лише гарним фахівцям. Це стосується, пілотів, інженерів і т.д. А по-друге, в разі втрати такого дорогого обладнання, процедура отримання нового комплексу дуже складана…Але навіть ремонт будь-якого цього засобу теж коштує мільйони", - наголосив він.

Окрім цього, як зазначив комбат, важливою задачею є навчити людей правильно застосовувати обладнання, намагатися нести як можна менше втрат у ньому. За словами Поварова, у його підрозділі дуже великий досвід з правильного використання завдяки досвідченим фахівцям.

"У нашому підрозділі дуже велика увага приділяється фаховій навченості екіпажу і командирів, щоб люди могли правильно використати максимальні можливості самого комплексу і надати інформацію", - сказав він.

Водночас підполковник розповів про спеціальний підрозділ кібербезпеки, який займається захистом інформаційно-комунікаційної системи (ІКС "ОЧІ").

"Ми активно взаємодіємо з різними службами й іншими родами військ, які займаються захистом інформації. Це дійсно питання постійного вдосконалення. Це відбувається навіть швидше, ніж покращення дронів. У нас відбувається постійна робота на цьому напрямку. У нас служать унікальні фахівці з кібербезпеки", - зазначив він.

За словами Поварова, у зв'язку з розширенням батальйон активно набирає людей і шукає спеціалістів в абсолютно різних сферах: від водіїв до пілотів та айтівців. Крім того, в батальйоні також служать і жінки, які займають різні посади, наприклад, пілотів та дешифрувальниць.

Повний текст інтерв’ю буде опубліковано на сайті агентства "Інтерфакс-Україна"