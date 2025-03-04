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14:45 04.03.2025

Адміністрація Трампа чекає, що саме Україна буде залагоджувати конфлікт - Милованов

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Адміністрація Трампа чекає, що саме Україна буде залагоджувати конфлікт - Милованов

Президент університету "Київська школа економіки" (КШЕ, KSE) Тимофій Милованов заявляє про можливість негативних наслідків для України, якщо конфлікт між українським та американським керівництвом не залагодиться, і що американська сторона очікує кроків від української.

"Мені декілька людей кажуть, що якщо сьогодні до його (президента США Дональда Трампа – ІФ-У) виступу state of the union конфлікт не залагодиться, наслідки для України будуть страшні. І що вони - адміністрація - чекають, що це саме ми будемо залагоджувати конфлікт", - написав у Facebook Милованов, який зараз перебуває у США.

Він висловив сподівання, що "за сьогодні стане все більше зрозуміло".

"А вчорашня заява про зупинку зброї і навіть можливе відключення до певної інфраструктури - це їх сигнал, що вони дійсно грають або так як ми сказали, або ніяк. Дуже жахливі часи для України і навіть для всієї Європи. Єдине, що я сам думаю, а не те, що, як вище я сказав, мені кажуть, це те, що Європа стане під Трампа, коли він натисне, щоб вони нам зараз не казали і не обіцяли", - сказав Милованов.

Він також процитував "одного мільярдера", за словами якого, з нинішнім керівництвом США "можна діяти тільки так - терпіти, вибачатись, і хвалити; всі хто спробували робити по іншому, не виграли". "Ця цитата показує ставлення: певний страх, ненависть до нової адміністрації, і тактика поведінки - погоджуватись і не привертати увагу до себе", - додав Милованов.

Теги: #милованов #трамп

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