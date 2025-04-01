20-річного українця врятували з окупації в рамках ініціативи Bring Kids Back UA

Українському юнаку вдалося вирватися з окупації та повернутися до родини в межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA.

"Ми не зупинимось, доки кожна українська дитина не повернеться додому", – написала радник з питань комунікацій керівника Офісу президента України Дарія Зарівна у телеграм-каналі в понеділок.

Хлопець перебував в окупації з 2022 року разом із матір’ю, не маючи доступу до зв’язку та освіти. Його змусили отримати російський паспорт, після чого почалися переслідування – виклики до військкомату, погрози, тиск. Його намагалися змусити воювати проти України. Це змусило хлопця шукати шлях до порятунку.

Завдяки зусиллям Української мережі за права дитини було організовано рятувальну місію і тепер юнак у безпеці на підконтрольній Україні території.

Джерело: https://t.me/dashazarivna/1844