Інтерфакс-Україна

Події

02:19 01.04.2025

Фахівці Міноборони розмінували майже 7 600 га деокупованих територій протягом березня

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У березні 2025 року підрозділи розмінування Мініністерства оборони України очистили 7 598.23 га деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів.

"Зокрема, протягом місяця було очищено: 6 927.45 га земель сільськогосподарського призначення; 22.93 км автомобільних доріг; 5.7 км ліній електропередачі; 25.1 км залізниці; 5.71 га житлових ділянок", - повідомляється на сайті Міноборони в понеділок.

Джерело:https://mod.gov.ua/news/fahivczi-minoboroni-rozminuvali-majzhe-7-600-ga-deokupovanih-teritorij-protyagom-bereznya

Теги: #розмінування #тереторії

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