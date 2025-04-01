Фахівці Міноборони розмінували майже 7 600 га деокупованих територій протягом березня

У березні 2025 року підрозділи розмінування Мініністерства оборони України очистили 7 598.23 га деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів.

"Зокрема, протягом місяця було очищено: 6 927.45 га земель сільськогосподарського призначення; 22.93 км автомобільних доріг; 5.7 км ліній електропередачі; 25.1 км залізниці; 5.71 га житлових ділянок", - повідомляється на сайті Міноборони в понеділок.

Джерело:https://mod.gov.ua/news/fahivczi-minoboroni-rozminuvali-majzhe-7-600-ga-deokupovanih-teritorij-protyagom-bereznya