Ле Пен: Я вибула з перегонів у виборх 2027 року, але продовжу боротьбу

Колишня голова парламентської фракції ультраправого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен заявила, що рішення суду, яке забороняє їй обіймати державні посади через звинувачення у зловживанні європейськими фондами, фактично унеможливлює її участь у президентських виборах 2027 року, повідомляє агенство Reuters у понеділок.

"Давайте проясню: мене усунули, але насправді це мільйони французів, чиї голоси були усунуті", – сказала Ле Пен в інтерв’ю телеканалу TF1 у понеділок.

Водночас вона зазначила, що якщо їй вдасться домогтися скасування судового рішення, вона все ж братиме участь у виборах.

Дежерела:https://www.reuters.com/world/europe/frances-le-pen-im-out-running-2027-race-will-fight-2025-03-31/

https://youtu.be/ol-eh9u5NOY?si=WpmkY29l04GQXy7r