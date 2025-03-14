Уряд затвердив розподіл субвенції на облаштування 60 укриттів у школах - Міносвіти

Кабінет міністрів України затвердив фінансування 60 проєктів облаштування укриттів у закладах загальної середньої освіти, повідомило Міністерство освіти і науки.

"Ці укриття розташовані в громадах, що належать до зон з високим і дуже високим рівнем ризику, відповідно до методики оцінки ризиків безпеки в системі освіти. Перелік проєктів затверджено відповідною комісією МОН", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зокрема, розподіл проєктів за рівнями ризику такий: 33 проєкти - у громадах з дуже високим рівнем ризику на суму 2,19 млрд грн; 27 проєктів - у громадах з високим рівнем ризику на суму 1,63 млрд грн.

Регіональний розподіл фінансування має такий вигляд: Вінницька і Донецька області - по 1 проєкту; Кіровоградська, Миколаївська і Чернігівська - по 2; Полтавська - 3; Рівненська - 4; Сумська і Одеська - по 6; Дніпропетровська - 7; Харківська - 8; Київська і Запорізька області - по 9 проєктів.