Інтерфакс-Україна

Події

03:03 01.04.2025

Трамп планує візити до Саудівської Аравії, ОАЕ та Катару під час першої закордонної поїздки – ЗМІ

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Президент США Дональд Трамп заявив, що перша президентська поїздка його другого терміну, ймовірно, включатиме візити до Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Катару, а також додаткові зупинки, повідомляє агенство Bloomberg у вівторок.

"Це може бути наступного місяця, можливо, трохи пізніше", - сказав Трамп у понеділок в Овальному кабінеті.

У понеділок Трамп заявив, що він відвідав Саудівську Аравію під час свого першого терміну після того, як йому пообіцяли $450 млрд американських інвестицій і що цього разу Ер-Ріяд пообіцяв більш ніж подвоїти цю суму, пообіцявши $1 трлн.

"Я розглядаю це як робочі місця більше, ніж будь-що інше, і зараз ми близькі до трильйона доларів. Це удвічі більше, ніж було, коли я вперше прийшов на посаду президента," - сказав президент США.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-31/trump-plans-visit-to-saudi-arabia-uae-qatar-on-foreign-trip

Теги: #візит #трамп #сша

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