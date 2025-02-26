Події

13:17 26.02.2025

Кошта провів підготовчу до спецсаміту відеоконференцію з лідерами ЄС, Макрон поінформував про результати зустрічі з Трампом

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Кошта провів підготовчу до спецсаміту відеоконференцію з лідерами ЄС, Макрон поінформував про результати зустрічі з Трампом

Президент Європейської ради Антоніу Кошта провів у форматі відеоконференції підготовче до позачергового саміту засідання лідерів Європейського союзу, на якому президент Франції Еммануель Макрон поінформував колег про результати зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

«Продовжуючи працювати над тісною європейською координацією, сьогодні президент Еммануель Макрон проінформував лідерів ЄС про свою зустріч з президентом Дональдом Трампом, які відбулася на початку цього тижня у Вашингтоні», - написав президент Європейської ради на своїй сторінці в соцмережі Х.

При цьому Кошта зазначив, що «дуже корисно підготувати нашу спеціальну Європейську раду 6 березня, де ми ухвалюватимемо рішення щодо нашої підтримки України та зміцнення європейської оборони».

Теги: #кошта #онлайн #макрон

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