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12:11 26.02.2025

Рада звернулась до міжнародної спільноти з нагоди Дня спротиву окупації Криму

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Рада звернулась до міжнародної спільноти з нагоди Дня спротиву окупації Криму

Верховна Рада звернулась до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція “Голос”) в Телеграм.

За його словами, відповідну постанову (№13034) підтримав 291 народний депутат на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

В заяві Верховна Рада наголошує, що деокупація Криму та Севастополя становитиме повноцінне відновлення державного суверенітету України та її територіальної цілісності у межах міжнародно визнаного державного кордону.

“Україна ставить собі за мету створити умови для стійкого розвитку та реінтеграції Автономної Республіки Крим та міста Севастополя після її звільнення”, - говориться у заяві.

В документі наголошується, що підтримка міжнародною спільнотою зусиль України, спрямованих на побудову довготривалого миру, який унеможливить повторення збройної агресії Росії, створить гарантії, що стануть запорукою безпечного майбутнього українського народу і стійкого миру та стабільності в Європі.

Теги: #звернення #рада #крим

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