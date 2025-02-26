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10:33 26.02.2025

Міносвіти опрацьовує питання спрощення процедури оцінювання результатів навчання в школі - Шмигаль

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Міносвіти опрацьовує питання спрощення процедури оцінювання результатів навчання в школі - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у відповідь на петицію повідомляє, що Міністерство освіти і науки опрацьовує питання спрощення процедури оцінювання результатів навчання у 5-9 класах шкіл.

"МОН зазначає, що впродовж 2023/24 навчального року підходи до оцінювання результатів навчання та критерії оцінювання, запропоновані в рекомендаціях щодо оцінювання результатів навчання, проходили апробацію на базі 145 закладів освіти, які є учасниками всеукраїнського інноваційного освітнього проекту "Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти", - йдеться у відповіді Шмигаля на петицію.

Зазначається, що під час проведення апробації вчителі відзначали, що запропоновані процедури і критерії оцінювання створюють передумови для індивідуалізації навчання та надають змогу якісно спланувати індивідуальну роботу з учнями.

Також прем'єр підкреслив, що зауважень від педагогів щодо додаткового бюрократичного навантаження у зв’язку із запровадженням нових підходів до оцінювання знань не надходило.

"МОН інформує, що опрацьовує питання спрощення процедури оцінювання результатів навчання, оновлення інструкції ведення класного журналу, зокрема передбачається надати додаткові роз’яснення педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти щодо оцінювання знань учнів 5–9 класів", - додав Шмигаль.

Як повідомлялося, 13 лютого петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом скасувати наказ Міносвіти про затвердження рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

17 лютого в Міносвіти заявили, що працює над тим, щоб впровадження нових механізмів оцінювання результатів навчання в "Новій українській школі" стало зрозумілішим.

Теги: #оцінювання #міносвіти

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